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社會 社會焦點 保障人權

豬頭皮「瀝青除毛」！黑心業者撈300萬　律師辯：老師傅教的

▲▼ 豬頭皮 。（圖／新北市衛生局提供）

▲新北市八里區某豬頭皮工廠，2017年至2018年，以瀝青拔除豬頭皮毛，短短1年不法所得達240萬。（圖／新北市衛生局提供）

記者黃宥寧／台北報導

噁！新北市八里區某豬頭皮除毛代工廠，從2017年至2018年，將瀝青加熱熔化後沾附在豬頭皮表面，冷卻後則進行脫毛作業，短短1年不法所得達312萬元，有毒物質也遭雙北民眾吞下肚，王姓業主、劉姓女僱工、翁姓司機則被依違反食品安全衛生管理法起訴。今（18日）士林地院開庭，3人均認罪，律師則替他們辯護「是師承老師傅所教導」，請求法官給自新機會。

王姓業者從2017年2月3日至2018年2月2日共計12個月，在八里區租下一間鐵皮工廠，向廠商購買瀝青塊，將瀝青加熱熔化後沾附在豬頭皮表面，冷卻後進行脫毛作業。全案由新北市政府衛生局接獲線報並依過往稽查記錄分析，會同法務部調查局台北市調查局等於2018年2月2日凌晨進行調查，更在現場封存800公斤豬頭皮、瀝青等用品。

18日開審理庭，3人均坦承不諱，王姓業者為了犯罪所得而有不同說法，他於調詢時供稱，一個月有26萬營業額，犯罪所得則是312萬元，卻又在準備程序時改口每日營業額是8000元；今開庭又解釋「26萬收入，是我用過年那個月去算，每天營業額1萬，扣除4天市場公休，以一個月30天來算，扣除4天，所以算出26萬元。」

▼王姓業者以瀝青加熱熔化方便作業豬頭皮除毛動作。（圖／新北市衛生局提供）

▲▼ 瀝青 。（圖／新北市衛生局提供）

審判長則表示計算方式過於複雜，當庭改以平均值來計算，以一天8000元乘以25日再乘12個月，犯罪所得則為240萬，對於這樣的計算方式，王姓業者則爽快點頭說好。

臨時僱工劉女則表示，她僅有在年節時，或是翁、王忙不過來才會去幫忙，而幫忙是完全沒有任何薪資所得，對於犯罪行為感到相當懊悔，更語帶哽咽懇求法官給予改過自新機會。

3人共同辯護律師則請求法官審酌3人是否確屬起訴書所載之「明知」而犯罪，畢竟當時連衛生局就「瀝青」是否屬妨害衛生物品也鑑定許久，最後才認定是，況且，多環芳香烴碳氫化合物（有致癌性及致突變性），是烤肉煙燻就會產生的，這樣的處理方式也是3人是師承老師傅所教導的技巧，非食品專業才誤觸法網，希望鈞院給予改過自新機會，由於3人都沒有前科，另審酌是否有符合減刑條件。

全案辯論終結，審判長諭知下月15日宣判。

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