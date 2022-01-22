逼賣淫「每週吃清冠一號」　她被硬上逃脫黑幫竟當街圍捕

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲報案，有黑幫成員組織賣淫集團仲介越南籍女子來台，不僅強行扣押女子護照強逼賣淫，甚至還在網路上宣稱「每週服用清冠一號」，有女子不從慘遭性侵，事後脫逃在中山區被集團成員「圍捕」，所幸路人報警才獲救，警方20日前往桃園攻堅，救出4名被強迫賣淫的越南籍女子。

警方調查，37歲的張姓男子，為天道盟太陽會成員，平時在桃園一帶經營賣淫集團，透過37歲游姓男子在越南的妻子仲介，安排越南籍女子以各種名義來台，最後竟苛扣越女護照強逼賣淫。

▲張姓男子組織賣淫集團，強扣越女護照逼賣淫。（圖／記者邱中岳翻攝）

在2021年8月，有越南籍女子不從，竟慘被游姓男子性侵得逞，趁隙脫逃至北市中山區躲藏，仍被游姓男子找到，最後當街發生拉扯，路人見狀報警後由中山分局警員帶回，獲悉被性侵後通知婦幼隊協助辦理。

警方事後溯源追查，發現張姓主嫌從事賣淫集團，除了找來性侵越女的游姓男子之外，游姓男子的妻子也在越南協助安排越女來台事宜，最後強逼女子下海，每次性交易金額從2千元至3千7百元不等。

▲賣淫集團的游姓成員，竟性侵越南賣淫女，最後雙方街頭拉扯被警方帶回，。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是每次越南籍女子僅分得1千元至1千6百元的皮肉錢，張姓主嫌選在桃園的大樓內，以每個月2萬5千元的價格承租套房，並將4名賣淫女子藏於屋內，在網路招攬客人上門買春。

▲賣淫集團在網路上打廣告，宣稱賣淫小姐「全數篩檢完畢」，每週服用清冠一號。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方先逮捕幫女子運送物資的何姓男子，發現何男身上收取的每日所得約6萬元，又陸續逮捕在台的張姓主嫌等5人，最後依《組織犯罪條例》、人口販運以及妨害風化等罪嫌送辦。

據了解，涉嫌性侵賣淫女的游姓男子，其妻在越南物色平均30歲上下的女子，利用各種藉口媒介女子來台，每次性交易游姓男子就可以抽取4百元佣金，警方估計，該集團從2020年開始，不法獲利達1千8百萬元。

桃園偷彩券被抓...無業男交保後到台北又偷！刮中7千元已花光

竹聯幫尊堂堂主「母親告別式」 北市57警進駐場邊盤查嚴防滋事