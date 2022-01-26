未查證「連家兩岸醫療買辦」！三立道歉了　連勝文：台灣最醜陋景象

▲連勝文。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副主席連勝文今（26日）指出，三立電視台政論節目《新台灣加油》已為2020年對他的不實言論，在官網正式道歉。連勝文批評，台灣最醜陋的景象，就是某些媒體人不顧事實，也沒有職業道德，自甘墮落為綠營的官方喉。此外，連勝文也強調，「欺壓我者，必全力反擊！」

連勝文2020年指控《新台灣加油》，影射他持有中國疫苗廠商股份，是在為連家於中國的醫療買辦利益；他當時不僅澄清與節目上所指稱的「香港金衛醫療」毫無關係，也痛批該節目用假新聞抹紅、惡意扭曲他的發言，除將會提起訴訟外，也向國家通訊傳播委員會（NCC）檢舉。

連勝文今日在臉書表示，繼「國泰班機為等連勝文延誤」的假新聞後，三立電視台再度就其政論節目中名嘴所謂「連家兩岸醫療買辦」、「進口大陸疫苗」的不實言論正式在官網上向我道歉。他說，「各位可以想像如果我這是在選舉」，等到這些假新聞澄清後，早已經選完了，傷害早已造成。

連勝文批評，台灣最醜陋的景象，就是某些媒體人自甘墮落為綠營的官方喉舌，不顧事實、沒有職業道德，一遇到「綠」、「金」，就可以完全拋棄新聞專業，化身成執政黨的鷹犬及走狗，只會擁抱綠營主旋律，變成塔綠班之聲，而亳無公信力。但最可悲的是，居然還有不少人相信這些惡質的媒體人，製造出來的各種假新聞，整日被洗腦，到最後就變成黑白不分、毫無是非判斷力的一群活殭屍（zombie）！

連勝文也嗆，「而可笑的是，在這些假新聞出來時，居然還有綠營的政客如同跳樑小丑般，想要蹭新聞熱度、胡扯亂罵，不知道現在要不要也出來說幾句話？還是要等到下個假新聞才敢出來亂？說這些政客是狗改不了吃屎，還真是侮辱了狗！」

「這不是我第一次面對假新聞，也絕不會是最後一次！」連勝文嗆調，這就像我們面對竊盜慣犯，當賊偷上癮後是很難戒掉的，但難道我們只能繼續忍讓這些罪行嗎？面對公理與正義，我們堅持到底，永不屈服！「欺壓我者，必全力反擊！」

▼三立電視台透過官網向連勝文道歉。（圖／翻攝自Facebook／連勝文）