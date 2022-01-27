爆抄襲影片！486先生道歉「又突然刪文」　網抓包：你也有這一天

▲HoldChill猴糗不滿被抄襲。（圖／翻攝HoldChill猴糗）



網搜小組／劉維榛報導



「HoldChill猴糗」兩名主持人26日在臉書粉專狠酸，「感謝486先生看到我們的努力『借用』我們的創意」，更痛批「他們真的是拍得『抄』好的。」對此，486先生急上火線道歉，不過一開始的道歉文不見了，事後又PO了一篇制式的聲明文，引發網友熱議。

原本486先生在今（27）日早上8時左右，發文「阿靠邀阿，看到同仁跟我說，有朋友反映我們同事拍一支影片，是跟HoldChill猴糗致敬的，我真的差點腦溢血，我在這要公開向HoldChill猴糗致歉，真的尷尬阿我，假若有經過西華酒店我公司這邊，我一定要請吃個飯當面道歉。」

不過到了9點許，網友發現該篇道歉文刪除了，486先生則另PO制式的道歉聲明，如下：

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本公司於今(2022)年1月22日上架一支春節伴手禮影片，經網友臉書標註告知該影片與 HoldChill猴糗【討債集團】影片多有雷同之處，昨(1/27)晚間啟動內部調查並立即下架影片，未來將以更嚴格的標準檢視公司各類影音產出品。

感謝優秀創作者 HoldChill猴糗 以及網友們的指正及監督。



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底下網友抓包熱議，「測試留言被刪除」、「抄襲仔~測試是否會被刪留言」、「上一篇道歉文根本一堆先知，真的重打一篇了XDD」、「平常看你罵人，也沒想到有（這一）天你也會道歉」。

▼第一篇道歉文刪除了。（圖／翻攝486先生）