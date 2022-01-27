北車隨到隨打接種站最後一日　蔡炳坤：BNT增至2600劑！

▲台北車站疫苗接種站。（圖／讀者提供）

實習記者張鈞量／台北報導

台北車站隨打隨到服務27日為最後一天，由於台北車站昨（26日）接種時出現排隊人潮壅擠、群聚的現象，引起各界關注。對此，台北市副市長蔡炳坤27日表示，因應昨天施打狀況，原定2400劑的BNT疫苗量能將微增至2600劑，並架設紅龍也加強宣導，避免排隊群聚。

蔡炳坤表示，感謝仁愛醫院、鐵路局的協助，已針對整個動線檢討，今日規劃會更加完善。他也解釋，具體措施將包括架設紅龍、並按照時間發號碼牌，讓民眾排隊更有秩序。

蔡炳坤強調，原定下午BNT隨到隨打將供應2400劑，但考慮到這幾天的經驗，加上今天是接種站的最後一天，打完後將開始有返鄉人潮，討論後決定因應民眾需求，將2400劑微增加到2600劑。

針對施打流程，蔡炳坤解釋，民眾拿到號碼牌後，會拿到一張單子寫明幾點進場，不用在現場群聚，可以先去做自己的事情，再依單子上的時間現場報到。他也保證，民眾只要拿到號碼牌，一定會讓他完成接種。

針對有民眾擔心可能會拿不到號碼牌，導致一早就到現場排隊的狀況，蔡炳坤強調，今天已經公告，將在中午12時45分才開始發號碼牌，也會預估在排隊的人數，若排隊的人數超過2600人，現場工作人員會舉牌提醒民眾人數已滿，不用再等待。