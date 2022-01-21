顏清標「非在籍」卻當鎮瀾宮董座　內政部：應主動公開組織章程

▲顏清標到球場推廣水餃。（資料照／記者歐建智攝）

記者呂晏慈／台北報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭信徒爆料設籍在沙鹿區，不符合鎮瀾宮組織章程，引發外界熱議。內政部今（21）日透過新聞稿表示，大甲鎮瀾宮有責任主動對外公開組織章程並說明，台中市政府應輔導大甲鎮瀾宮主動公開組織章程，釐清各界疑義，善盡該寺廟主管機關之責。

針對顏清標戶籍爭議，台中市民政局長吳世瑋日前說明，「鎮瀾宮組織章程有關負責人選任資格，並無明確規定是否設籍」，不過，檢舉鎮瀾宮董事長顏清標資格不符的信徒質疑，鎮瀾宮的捐助章程明訂董事會設董事15人，需分別設籍大甲、大安、外埔及后里區，吳世瑋明顯說謊包庇，批評鎮瀾宮捐助章程將「當然信徒代表」，由里長改為該廟附隨組織的陣頭擔任，導致募建的公廟變私廟，違反宗教法寺廟管理精神。

對此，內政部今天表示，已於昨日傍晚收到台中市政府民政局回函，並提供財團法人台中市大甲鎮瀾宮組織章程歷次變更資料，大甲鎮瀾宮是全國高知名度寺廟，有收受全國各界不特定人士之捐款，具有重大公益性質；每年舉辦的媽祖繞境活動是世界3大宗教盛事之一，在國際上享有盛譽。

內政部指出，有關近日各界對大甲鎮瀾宮人事選任之相關疑慮，已受到全國民眾的注目，因此，大甲鎮瀾宮有責任主動對外公開組織章程並說明，以釐清各界疑義，此外，大甲鎮瀾宮為地方性宗教財團法人，主管機關台中市政府有責任輔導該法人，依規定辦理大甲鎮瀾宮人事選任相關事宜，並釐清各界疑義，善盡該寺廟主管機關之責。