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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌：不通令禁止內用　但務必做好實聯制

記者陳家祥／台北報導

行政院27日召開農曆年前最後一次院會。針對近來再次升溫的本土疫情，有不少傳染途徑為餐廳，讓外界開始討論是否需禁止內用；對此，行政院長蘇貞昌表示，「目前不通令一律禁止內用，但要求一定要嚴格落實實聯制，若做不到就要禁止內用」。

▲▼新冠肺炎,疫情,二級警戒,大賣場,餐飲場所,內用,微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板,實聯制,圖為統一時代百貨美食街。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠肺炎疫情再起，行政院長蘇貞昌強調，不會通令禁止內用。（圖／記者李毓康攝）

針對春節防疫作為方面，蘇貞昌在會中表示，指揮中心已經宣布維持二級警戒到2月7日，因應社區傳播風險的提升，我們防疫雖不升級，但與國人生計無直接關聯的要逐步加嚴。

例如春節期間難以維持社交距離的搶頭香等宗教活動，都暫時停辦，並實施人留管制；公職人員不跑攤；醫院停止探病；大眾運輸車廂內禁止飲食。

蘇貞昌接著說，而國人最關心的餐飲場所，因涉及超過40萬從業人員生計，也是150萬農漁民產品的重要銷售通路，「目前不通令一律禁止內用，但要求一定要嚴格落實實聯制，若做不到就要禁止內用」。其他如規定從業人員及顧客都要完整接種才能進入的娛樂場所，也都要落實查核。

另外，蘇貞昌也提到，要持續做醫療整備，醫療場所到藥品都有充足準備，請國人放心。防疫旅館方面，因春節返鄉潮高峰期已過，防疫旅館、集中檢疫所量能空出，也啟動輕症分流措施，將無症狀、輕症確診者送至加強版集中檢疫所，減輕醫療量能負擔。

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