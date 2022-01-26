快訊／資遣元老「猛將」互傷！反正我很閒「完整澄清」回應了

▲「反正我很閒」陳奕凱（左）、鍾佳播（右）。（圖／翻攝自Facebook／反正我很閒）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTube頻道「反正我很閒」元老李基誥（猛將）25日控訴被老朋友背叛，最終落得成為員工資遣的下場，諷刺「人民的法槌」變為「資本的高牆」。對此，反正我很閒的委任律師林勁也發出澄清聲明，將鍾佳播、陳奕凱（樂咖）、李基誥（猛將）及趙福臨（福林）等4名主持人之間的關係說明清楚。

反正我很閒聲明如下：

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謝謝一直支持與關注「反正我很閒」（以下簡稱「反閒」）頻道的朋友們，我是林勁律師，也是我寄出存證信函給猛將的。

「反閒」的夥伴們經歷近來事件，希望能有些時間沈澱心情，也不希望曾經的多年好友如今因為一時情緒而無止盡的互相傷害，因此委由當時第一線處理相關事宜的我來出面，進行必要的事實澄清。

一、關於公司成立的狀況

2019年中旬，「反閒」此時還是個訂閱人數800人、朋友間一起玩、由佳播與樂咖發想主導、由猛將掌鏡的side project。因此，當猛將此時決定前往日本發展並結束與「反閒」的關係，成員都給予祝福，希望他也能夠闖出一片天。

這一年間，「反閒」在福林加入下漸漸成長，猛將在回台後也主動提出希望再加入。雖然此時已與過往有了完全不同的光景，不過基於長久的情誼，「反閒」最終也決定讓猛將加入一起打拚。

由於此時頻道正在快速成長期，面對需要在短時間內有基礎的公司制度以達成商業合作的要求，在會計師的見證下，包含樂咖、福林等5人當下都親自點頭同意以雇員身份加入鍾佳播出資的「門中月」公司，日後則視合作狀況、市場變動的狀況持續討論。

雖然鍾佳播是公司負責人、大家原本也各司其職，但因4人出於理念決定以收入均分、薪資均等的方式，共同為「反閒」努力。

二、關於2021年8月的紛爭

「反閒」逐漸打響名號，陸續有商業合作開始接觸「反閒」，團隊仍秉持一起拚的精神，即便是由鍾佳播或樂咖所接的個人代言、行銷案等，兩人自己除了收取3000元的獎金，都是將收益全數歸入公司。此外，「反閒」團隊也開始接廣告製作案（不露面不掛名）。

此時，作為對外聯繫窗口的猛將，接觸先前發包製作案給「反閒」的公司，開始主張由他負責聯絡的案子必須分佣金給他（4成以上），而那是團隊3人都無法接受的比例。由於爭執已經開始、難有共識，樂咖便主動提出以後大家都不要再接廣告製作案，至此爭執暫時告一段落。

後來，便是團隊低氣壓的開始，猛將這段期間也已經拒絕與團隊溝通，原業務則由福林承擔。

三、團隊決議辭退猛將的最大理由

先前大家已決議各自不再接受廣告製作案，但是如同先前爭執過程，猛將多次答應而後反悔。在9月時，猛將告知團隊，先前的廣告製作案，他已拉出去與其他公司單獨製作。他擅自做的決定、且不斷出爾反爾的態度，讓團隊成員都無法接受，因此在百般無奈下做了這樣的決定。

四、關於勞資投保事宜

在公司成立初始，猛將便提出身為員工的3人先不須由公司投保，各自找尋工會掛保即可，大家也同意。因此，是在猛將提出要檢舉公司不符勞動法規時，團隊才委由我來對他發出存證信函。

前述紛爭過後，加上團隊認為猛將已經無法與大家一同平等工作產出，公平均分的精神蕩然無存，因而做出了辭退的決定。猛將當下並無錯愕表現，也口頭接受了20萬元的資遣費。

以上是大家最關心的4個事實需要釐清之處。

事實釐清後，佳播、樂咖與福林希望至此即可。大家過去一起打拚，沒必要因為過程期待落差把對彼此的不滿洋洋灑灑公諸眾人前，希望各位支持者能給團隊、給猛將一些空間消化。

反正我很閒未來將繼續秉持公平均分的原則、完善制度並持續努力創作，也祝福猛將未來能走出自己的路。

君恆國際法律事務所 林勁

【聲明】 謝謝一直支持與關注「反正我很閒」（以下簡稱「反閒」）頻道的朋友們，我是林勁律師，也是我寄出存證信函給猛將的。 「反閒」的夥伴們經歷近來事件，希望能有些時間沈澱心情，也不希望曾經的多年好友如今因為一時情緒而無止盡的互相傷害，因此... 由反正我很閒發佈於 2022年1月26日 星期三

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