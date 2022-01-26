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反正我很閒4本柱「猛將」千字血淚文爆料：人民法槌敗給資本高牆

▲▼金穗43社群名人評審唐綺陽、HowHow、「反正我很閒」陳奕凱、鍾佳播、HOOK。（圖／金穗獎提供）

▲「反正我很閒」陳奕凱（左）、鍾佳播（右）。（圖／翻攝自Facebook／反正我很閒）

記者鄒鎮宇／綜合報導

在YT有70.4萬訂閱的YouTube頻道「反正我很閒」自2018年創立以來，依靠鍾佳播、陳奕凱（樂咖）、李基誥（猛將）及趙福臨（福林）等4名主持人創造無數幽默諷刺短劇，經典台詞更是成為網友愛用的流行梗。沒想到，猛將李基誥去年9月離開「反正我很閒」團隊後，於25日深夜寫下千字爆料文，感嘆「反正我很閒是靠著『打倒資本主義的高牆』、『人民的法槌』得到觀眾的共鳴和喜愛，如今卻以資本主義、慣老闆的姿態，掌握了話語霸權，徹底把多年的好友、工作夥伴踢得遠遠的。」

猛將25日深夜在臉書發文表示，他和鍾佳播、陳奕凱、福臨有著從高中認識至今10多年的感情，他們在2018年開始用手機拍片，他於2019年到日本進行打工渡假的計畫，在2020年回台繼續合作，剛好遇到頻道大爆發。當時，他們本打算合股創立公司經營，但頻道突然有不少廠商邀約，考慮急需發票，便由出資的鍾佳播擔任負責人，於2020年創立公司。

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猛將表示，由於公司草創沒細談廣告利潤的分配問題，因此在2021年8月發生爭執，最終沒有共識，他提議公司不再接廣告來結束爭吵。直到8月底，樂咖突然提出要大家簽工作約，他於9月1日看到合約時非常詫異，但認為老朋友不會有壞念頭，最後為了慎重起見，將合約帶回家細讀，發現內容與認知不同，「但在4個人一起微調過後，陳奕凱和福臨都簽了，如果是為了公司的經營，加上合夥壓力，我找不到合適的理由推絕，於是我也簽了。」

樂咖於同年9月6日突然對他說，「我們覺得沒辦法再跟你一起工作，希望你做到今天」。猛將感嘆，「其實我並不意外，畢竟大家在8月爭執過後，上班的氣氛變得很不好，我原本也打算做到2021年底至多過完年，只是這件事提早來了」，但讓他沒想到的是，他是「以員工的身分被告知資遣」，讓他完全無法接受，因此開始多日與福臨等3人進行溝通。

▼猛將屍骨未寒出處（影片1分59秒）。

猛將表示，他在去年9月17日突然收到公司匯來的補償金20萬元及要寄存證信函的訊息，「存證信函內容大致是說公司已將20萬匯入戶頭，後續我與公司毫無關係，存證信函加上無預警的20萬使我一時手足無措，後續也嘗試著詢問溝通這些行為的原由，和他們的溝通一直沒有好轉，我只好開始尋求法律協助。」

猛將表示，他被資遣後想了很多，認為最錯誤的決定就是簽了甲乙約，也忽略了高中情誼有決裂的可能，「他們3人也不應該私下討論我的去留，用先簽約再以『告知資遣』的方式這種非常粗暴且粗糙的方式要我離開，還有突如其來的存證信函（函文年份還寫成109年）、以及強迫性匯入我帳戶的補償金，即便在溝通過程中有情緒或是成見，但不代表可以做出這些荒謬且沒有法理常識的後續行徑，這很明顯的不尊重我、我們這段關係以及我在頻道、公司一起努力的這段時光。」

最後，猛將認為，反正我很閒是靠著「打倒資本主義的高牆」、「人民的法槌」得到觀眾的共鳴和喜愛，如今卻以資本主義、慣老闆的姿態，掌握了話語霸權，徹底把多年的好友、工作夥伴踢得遠遠的。此外，猛將也在文末標記，「廣告收益的美金我一元都沒拿、我攝影的片可能還在賺、畢竟除以三比除以四多、一起開公司最後被資遣、他們說好聚好散但要我對外說是生涯規劃、補償金20萬強迫匯入是要我閉嘴嗎、存證信函也順便寄一下、我沒有中邪也不是愛錢、要的就只是付出被尊重、要解決問題先解決提出問題的人、句句屬實絕無造假」。

該文PO出後吸引大批網友按讚朝聖，「猛將加油」、「公司這種事真的很複雜」、「難怪去年9月那麼的突然，那時候只覺得怪，沒想到會是這樣，果然再怎好的兄弟跟朋友，合作後都會變質」、「打倒資本主義的高牆！除非我就是那高牆」、「身為骨灰觀眾...不勝唏噓」、「猛將屍骨未寒啊」、「難怪猛將這角色消失了好久」、「人民的法槌終究打不破資本主義的高牆」、「我以為反正我很閒是YT界唯一清流…沒想到猛將出來打臉我」。

2021年9月中我發了一篇文，大意是說我離開了反正我很閒。然而，雖然我試著放下這個我曾經深愛的地方，實際上則相反，這幾個月我過得非常不好，不僅僅是完全放不下，甚至還產生了負面的報復心態，我變得很悲觀、憤怒、焦躁，因為，我被我自己創立的公司告...

李基誥發佈於 2022年1月25日 星期二

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