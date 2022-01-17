Google Maps驚見神祕骨骸！專家揭悲慘真相：只能孤獨死

▲網友滑谷歌地圖時，在南極發現一具詭異骨骸。（圖／截取自Google Maps）

實習記者林郁婷／綜合報導

國外一名網友去年滑Google Maps時，發現南極一處地面有一具骨骸，起初以為是海豹，但因為該處位於內陸距離海岸很遠，根本不可能有海豹，骨骸的真實身分因此成謎。近日日本科學家對此進行研究，並分享悲慘的真相。

根據《太陽報》報導，國外一名網友去年在Google Maps上，看到南極地面上有一具完整骨骸，長度約在12至20英尺之間（約3.65至6.1公尺），消息出來後，大眾紛紛猜測是海豹，但骨頭所在的地點離海岸約有70公里，海豹不可能到內陸，因此也有人認為是古代怪獸，因地殼變動或冰層融化，骨骸才露了出來。

日本NHK BS Premium近日播出特別節目「幻解！超常ファイル」，請來動物學家今泉忠明教授進行研究。教授推測遺骸它可能是公的「南象鼻海豹」，並從荒地砂礫來看，那個地方應該是河底，而且是會隨著季節變化的窪地或河川。

▲雄性南象鼻海豹。（圖／翻攝自維基百科／B.navez - self-made）

至於為什麼南象鼻海豹會出現在距離海岸70公里的內陸？今泉忠明教授對此解釋，海豹的社會行「一夫多妻」制，每到交配季節，公海豹們就會開始爭奪和母海豹交配的權力，這隻極有可能是打輸了，在慌張情況下順著海岸的反方向前進，逃到內陸又逃不出去，最後只能孤獨死在原地。

不少網友看完紛紛感嘆，「為什麼我感到有趣又可悲」、「難道這就是我將來的死法嗎......」、「Loser之骸」、「單身狗的悲哀」。