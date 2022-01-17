Google Maps驚見神祕骨骸！專家揭悲慘真相：只能孤獨死

▲網友滑谷歌地圖時，在南極發現一具詭異骨骸。（圖／截取自Google Maps）
實習記者林郁婷／綜合報導
國外一名網友去年滑Google Maps時，發現南極一處地面有一具骨骸，起初以為是海豹，但因為該處位於內陸距離海岸很遠，根本不可能有海豹，骨骸的真實身分因此成謎。近日日本科學家對此進行研究，並分享悲慘的真相。
根據《太陽報》報導，國外一名網友去年在Google Maps上，看到南極地面上有一具完整骨骸，長度約在12至20英尺之間（約3.65至6.1公尺），消息出來後，大眾紛紛猜測是海豹，但骨頭所在的地點離海岸約有70公里，海豹不可能到內陸，因此也有人認為是古代怪獸，因地殼變動或冰層融化，骨骸才露了出來。
日本NHK BS Premium近日播出特別節目「幻解！超常ファイル」，請來動物學家今泉忠明教授進行研究。教授推測遺骸它可能是公的「南象鼻海豹」，並從荒地砂礫來看，那個地方應該是河底，而且是會隨著季節變化的窪地或河川。
▲雄性南象鼻海豹。（圖／翻攝自維基百科／B.navez - self-made）
至於為什麼南象鼻海豹會出現在距離海岸70公里的內陸？今泉忠明教授對此解釋，海豹的社會行「一夫多妻」制，每到交配季節，公海豹們就會開始爭奪和母海豹交配的權力，這隻極有可能是打輸了，在慌張情況下順著海岸的反方向前進，逃到內陸又逃不出去，最後只能孤獨死在原地。
不少網友看完紛紛感嘆，「為什麼我感到有趣又可悲」、「難道這就是我將來的死法嗎......」、「Loser之骸」、「單身狗的悲哀」。
三連休だと意識するとだらだらしてしまいがちだし、やる気を出すために未来から送られてきた自分の死体写真でも見るか…… pic.twitter.com/RVvAfflJjk— 人鳥暖炉 (@Penguin_danro) January 9, 2022
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