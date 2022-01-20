打4針還是確診！mRNA疫苗效力研究曝　可防重症死亡卻難擋Omicron

▲研究證實，mRNA疫苗雖然可有效防止重症、住院和死亡，卻無法杜絕Omicron感染。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著Omicron疫情升溫，各國強推新冠加強劑計劃，輝瑞（BNT）和莫德納所屬的mRNA疫苗，如今已成為最搶手的大熱門。然而研究分析了Omicron首批有紀錄的突破性感染案例後，發現mRNA加強劑雖然能幫助人們預防重症、死亡和住院，但是卻無法完全阻斷Omicron侵襲，導致打3針後依舊染疫的病例頻傳。

據《彭博社》報導，7名德國遊客於去年11、12月，在前往南非開普敦的旅途中染疫。這些旅客都已接種過3劑新冠疫苗，其中有至少2劑為mRNA疫苗，而他們在感染後，出現的症狀都介於輕度至中度之間，顯示接種mRNA疫苗可以協助人們抵禦重症、死亡和住院。

以色列一項154名醫護人員參與的實驗也得到了類似的結果。實驗初步數據顯示，施打了4劑輝瑞（BNT）疫苗的醫護還是有可能感染Omicron，不過患者染疫後，症狀都十分輕微，有的甚至根本沒有症狀。

研究人員指出，這些案例都證實了mRNA疫苗可良好預防重症、死亡和住院，但隨著突破性感染案例增加，可見現有的mRNA加強劑也無法阻止Omicron感染，因為不管施打了多強的新冠加強劑，Omicron也還是有能力逃脫，「我們最終還是需要更好的疫苗來抵禦Omicron感染」。

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