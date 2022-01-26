　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最後BNT年前到貨…4萬人讚嘆郭董　林靜儀曾喊「1500萬劑打不完」

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者陳依旻攝）

▲郭台銘表示，最後一批BNT疫苗年前將到貨。（圖／記者陳依旻攝）

記者柯振中／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘26日表示，台積電、永齡基金會、慈濟共同捐贈的1,500萬劑疫苗，最後一批這2天即將抵台，實際到貨約1,520萬劑，如今捐贈算圓滿，由衷感謝不少人。值得一提的是，民進黨立委林靜儀2021年曾說，若1,500萬劑全到貨，應該打不完，如今衛福部長陳時中則說明，會再加買1,000萬劑BNT，引起網友熱烈討論。

郭台銘在臉書上表示，近期Omicron疫情升溫，民眾還是要勤洗手、戴口罩，保護好自己，且從數據來看，加打第三劑疫苗，能夠大幅減少重症、住院的風險，不但能保護自己、家人，也能保護台灣的醫療系統，讓醫療系統不至於過載。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭台銘也說，從申購疫苗7月簽約、8月EUA，直到9月陸續到貨，截至2021年底，4個月間已有1,333萬劑疫苗到貨，最後一批將在過年前、也就是這兩天抵台，實際到貨總量將超過1,500萬劑，約落在1,520萬劑左右。

▼郭台銘表示，從7月簽約，直到2021年底，一共到貨1,333萬劑。（圖／路透）

▲▼德國BioNTech（BNT）藥廠。（圖／路透）

郭台銘說明，對於即將達成的疫苗採購、捐贈的階段性任務，相關公私協力背後有太多人，在此一併道謝，下一階段的採購責任，已有相關單位在進行，民眾最關心的今年已預計採購，建議2023年、2024年也可以涵括考慮。郭台銘的貼文發出後，已有超過4萬粉絲按讚、留言，感謝郭董的付出。

值得一提的是，第一批BNT疫苗到貨前後，林靜儀曾在臉書上發表看法，甚至分享了一張梗圖，同時附上「1500萬劑都到貨的話我覺得打不完啦」的評論。

▼林靜儀曾在臉書發表看法。（圖／翻攝臉書／林靜儀）

▲▼林靜儀。（圖／翻攝臉書／林靜儀）

不過，衛福部長陳時中25日針對BNT加購的問題回應，目前正在草擬合約，前兩週曾與BNT德國廠代詳細討論，至於數量則不便透露，但因為BNT打氣足，原則上數量會落在1,000萬劑左右。

▼陳時中表示，BNT將會加買約千萬劑。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲▼陳時中表示，BNT將會加買約千萬劑。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

林靜儀的說法與陳時中對比，讓網友相當傻眼，在下方留言回應，「時空背景之術」、「粗暴言論。duck不必」、「現實風向才是最狠的迴力鏢」、「迴力鏢是自爽用的，事實上民進黨還是躺贏」、「迴力鏢又怎樣，還不是照樣躺著選？」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
桃園＋28！「錢都群聚感染」5人同時段吃鍋全中　市府急發細胞
快訊／致理科大男學生染疫　校方、衛生局證實了
最後BNT年前到貨…4萬人讚嘆郭董　林靜儀曾喊「1500萬劑
時尚編輯頻繁搭板南線、逛百貨　雙北「海量足跡」一次看
KTV包廂砍人！ 1男活活被斷手臂噴血　殘忍畫面曝光
快訊／苗栗確診女足跡曝光！2天去3地點「先匡列20人」
周興哲、李沐PCR結果出爐！難過發文：還在整理情緒
實驗猴大逃亡！她接觸隔日「出現疑似染疫症狀」　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園＋28！「錢都群聚感染」5人同時段吃鍋全中　市府急發細胞簡訊

最後BNT年前到貨…4萬人讚嘆郭董　林靜儀曾喊「1500萬劑打不完」

快訊／苗栗確診女足跡曝光！2天去3地點「先匡列20人」

妞新聞爆欠款 1714萬！受害網紅遭欠款百萬求救　 內部員工曝現況

差點變狗狗肉…台南Josh「愛犬老大」正面曝光　滾水逃命改名媽寶

倒車A到小黃！司機拒出險：賠1800和解就好　背後原因讓他傻了

快訊／桃園確診女「新竹行足跡」曝光　內灣老街逛街、市區居酒屋用餐

快訊／台南鹽水蜂炮今年照辦！改15處定點集中施放　不開放犁蜂炮

燒仙草最受歡迎！網路人氣五大冬季甜湯排行榜　配料首推湯圓

砸2088元！網購不二馬大叔「胖虎」存錢筒　他開箱傻：要衰好幾年

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

「年後1坪要漲4萬」她怒被當盤子　轉找換約客...結果竟相同

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

雞養太肥引來石虎吃buffet　黑眉錦蛇、穿山甲也來光顧

桃園＋28！「錢都群聚感染」5人同時段吃鍋全中　市府急發細胞簡訊

最後BNT年前到貨…4萬人讚嘆郭董　林靜儀曾喊「1500萬劑打不完」

快訊／苗栗確診女足跡曝光！2天去3地點「先匡列20人」

妞新聞爆欠款 1714萬！受害網紅遭欠款百萬求救　 內部員工曝現況

差點變狗狗肉…台南Josh「愛犬老大」正面曝光　滾水逃命改名媽寶

倒車A到小黃！司機拒出險：賠1800和解就好　背後原因讓他傻了

快訊／桃園確診女「新竹行足跡」曝光　內灣老街逛街、市區居酒屋用餐

快訊／台南鹽水蜂炮今年照辦！改15處定點集中施放　不開放犁蜂炮

燒仙草最受歡迎！網路人氣五大冬季甜湯排行榜　配料首推湯圓

砸2088元！網購不二馬大叔「胖虎」存錢筒　他開箱傻：要衰好幾年

群創2022年營運審慎樂觀　剛性需求支撐、價格趨穩！

快訊／致理科大男學生確診　校方、衛生局證實了

桃園＋28！「錢都群聚感染」5人同時段吃鍋全中　市府急發細胞簡訊

道瓊開盤反彈「大漲300點」　微軟公布財報領漲科技股

比小阿魯輕30公斤！Suzuki輕檔車披上「MotoGP塗裝」竟只要6.1萬

小S白底悼念蔡頭：我心中永遠的喜劇天王！　上《康熙》爆笑成絕響

3男開車重慶北路拒檢加速逃逸！　警開2槍攔阻「車上查獲毒品」

最後BNT年前到貨…4萬人讚嘆郭董　林靜儀曾喊「1500萬劑打不完」

打完疫苗驚覺「男友去約砲」！癡情女心軟求救　網笑：好好留著

鴻海旗下工業富聯砸220億設廠贛州　傳佈局iPhone精密零件

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

快訊／本土暴增46例、境外增46例

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

威力彩頭獎上看6.2億　4星座、4生肖中獎率最高

噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

陽光大男孩被逼退伍成繭居族　2年不洗澡愁煞阿嬤

高雄又增11例！大量確診足跡出爐

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

「染疫編輯不太尋常！」醫見足跡圖傻了：恐已傳到天邊海角

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

人民法槌敗了！反正我很閒「猛將」血淚爆料遭資遣

快訊／高雄港群聚+12

送貨遭黑狗猛撲！宅配員拿包裹狂砸狗頭

2大外送平台「春節優惠」懶人包

更多熱門

相關新聞

鴻海旗下工業富聯砸220億設廠贛州　傳佈局iPhone精密零件

鴻海旗下工業富聯砸220億設廠贛州　傳佈局iPhone精密零件

鴻海集團（2317）於今（26）日代子公司河南裕展精密科技有限公司宣佈，砸人民幣50億元（約合新台幣220億元）取得新設贛州富聯精密科技之100%股權；而依據鴻海旗下工業富聯日前在上海證券交易所公告的資料顯示，河南裕展為工業富聯旗下子公司。對此，鴻海說明，這次投資為長期投資。

春節敢內用？網揭2關鍵：當然吃爆

春節敢內用？網揭2關鍵：當然吃爆

春節前迎第200場防疫會議　鴻海曝「防疫⁣十大要點」不能忘！

春節前迎第200場防疫會議　鴻海曝「防疫⁣十大要點」不能忘！

柯文哲喊別再挑疫苗　「BNT沒有比莫德納差！」

柯文哲喊別再挑疫苗　「BNT沒有比莫德納差！」

北市加開青少年BNT疫苗！明早10點開始預約　拚開學前打完兩劑

北市加開青少年BNT疫苗！明早10點開始預約　拚開學前打完兩劑

關鍵字：

林靜儀郭台銘BNT陳時中鴻海台積電永齡基金會慈濟

讀者迴響

熱門新聞

快訊／71歲蔡頭肝癌末期離世！「反串成傳奇」縱橫演藝圈50年

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

快訊／本土暴增46例、境外增46例

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

納豆腦出血「第3天最新病況」曝光！

北市1239人足跡重疊！黃珊珊急喊採檢、隔離

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

快訊／全聯開出1張千萬發票

威力彩頭獎上看6.2億　4星座、4生肖中獎率最高

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

《全明星》阿樂爆同居25歲男偶像！

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面