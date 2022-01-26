最後BNT年前到貨…4萬人讚嘆郭董　林靜儀曾喊「1500萬劑打不完」

▲郭台銘表示，最後一批BNT疫苗年前將到貨。（圖／記者陳依旻攝）



記者柯振中／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘26日表示，台積電、永齡基金會、慈濟共同捐贈的1,500萬劑疫苗，最後一批這2天即將抵台，實際到貨約1,520萬劑，如今捐贈算圓滿，由衷感謝不少人。值得一提的是，民進黨立委林靜儀2021年曾說，若1,500萬劑全到貨，應該打不完，如今衛福部長陳時中則說明，會再加買1,000萬劑BNT，引起網友熱烈討論。

郭台銘在臉書上表示，近期Omicron疫情升溫，民眾還是要勤洗手、戴口罩，保護好自己，且從數據來看，加打第三劑疫苗，能夠大幅減少重症、住院的風險，不但能保護自己、家人，也能保護台灣的醫療系統，讓醫療系統不至於過載。

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郭台銘也說，從申購疫苗7月簽約、8月EUA，直到9月陸續到貨，截至2021年底，4個月間已有1,333萬劑疫苗到貨，最後一批將在過年前、也就是這兩天抵台，實際到貨總量將超過1,500萬劑，約落在1,520萬劑左右。

▼郭台銘表示，從7月簽約，直到2021年底，一共到貨1,333萬劑。（圖／路透）



郭台銘說明，對於即將達成的疫苗採購、捐贈的階段性任務，相關公私協力背後有太多人，在此一併道謝，下一階段的採購責任，已有相關單位在進行，民眾最關心的今年已預計採購，建議2023年、2024年也可以涵括考慮。郭台銘的貼文發出後，已有超過4萬粉絲按讚、留言，感謝郭董的付出。

值得一提的是，第一批BNT疫苗到貨前後，林靜儀曾在臉書上發表看法，甚至分享了一張梗圖，同時附上「1500萬劑都到貨的話我覺得打不完啦」的評論。

▼林靜儀曾在臉書發表看法。（圖／翻攝臉書／林靜儀）



不過，衛福部長陳時中25日針對BNT加購的問題回應，目前正在草擬合約，前兩週曾與BNT德國廠代詳細討論，至於數量則不便透露，但因為BNT打氣足，原則上數量會落在1,000萬劑左右。

▼陳時中表示，BNT將會加買約千萬劑。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）



林靜儀的說法與陳時中對比，讓網友相當傻眼，在下方留言回應，「時空背景之術」、「粗暴言論。duck不必」、「現實風向才是最狠的迴力鏢」、「迴力鏢是自爽用的，事實上民進黨還是躺贏」、「迴力鏢又怎樣，還不是照樣躺著選？」

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