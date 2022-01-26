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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北車接種站排隊人海！民眾等3小時才知額滿　路人傻眼：超級群聚

▲▼台北車站疫苗接種站。（圖／讀者提供）

▲台北車站疫苗接種站，現場大排長龍，且完全沒有發放號碼牌，造成民眾空等3小時。（圖／讀者提供）

記者袁茵／台北報導

台北車站疫苗接種站於1月24日至27日進行接種服務，上午9時至中午12時為1922疫苗預約平台的莫德納追加劑，下午則是AZ或BNT疫苗。但有民眾抱怨，自己在中午12時排隊，結果現場大排長龍，沒人告知排隊到幾號，自己乾等3個多小時才得知已額滿。

台北車站於1月24日至27日啟動疫苗接種服務，24日至27日的上午9時至中午12時都是1922預約平台，到了下午1時至8時則變成隨到隨打，24、26、27日為BNT疫苗，25日則是AZ疫苗。

▲▼台北車站疫苗接種站。（圖／台北市聯合醫院提供）

不過，有想接種隨到隨打BNT的民眾於中午12時排隊，卻發現人潮蔓延到台北車站戶外廣場，且雖然有警察調度排隊人潮，卻沒有人發放號碼牌，造成自己傻傻排隊近3個小時，快排到時才被告知已經額滿。

有預約一早1922平台的潘姓讀者向《東森新媒體ETtoday》透露，上午11時就看到一大堆人坐在地上，原本以為自己有預約也要排隊，但後來才知道這群人是想等待下午1時的BNT，「既然是隨到隨打，為什麼還要排隊？這麼多人在車站大廳不是更群聚嗎？之前都不讓移工坐在大廳休息聊天，現在竟出現一大群排隊打疫苗的民眾坐在地上，非常不合理。」

對此，聯合醫院仁愛院區26日晚間回應，自2021年12月中旬接手北車疫苗接種站後，目前已超過3.8萬人次，為提供民眾以及在台外籍人士接種疫苗的需求，台北車站採隨到隨打，排隊施打人數眾多且施打對象多元。

聯醫仁愛院區指出，因應施打人潮，26日開設三線施打線，發放2400位施打名額，並協請警察及現場工作人員宣導並製作海報告示，每15分鐘開放100號民眾依序進場，以時段分流施打，發放的名額也一定會於當天協助民眾完成疫苗施打，號碼牌發放完畢也立即於現場公告民眾週知，但仍有未取到號碼牌之民眾於現場等候。

最後，聯醫仁愛院區提及，已有安排工作人員於現場加強引導及說明，並請民眾依號碼牌報到時間等候施打，請民眾體諒接種現場工作人員辛勞，也呼籲民眾善加利用北市各地中小型施打站，避免等候過久。

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▲▼台北車站疫苗接種站。（圖／讀者提供）

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