　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國「大麻合法化」民眾可在家栽種　創東南亞首例

▲▼大麻已是許多發展中國家重要的經濟作物，與國內經濟息息相關。（圖／路透）

▲泰國大麻合法化成為東南亞首例。（圖／路透） 

中央社記者呂欣憓曼谷26日專電

繼2年前讓醫用大麻合法化後，泰國政府昨天進一步將大麻從毒品管制名單中移除，成為東南亞第一個大麻合法化的國家，未來泰國民眾通知政府後可在家種植大麻，若用於商業仍需申請執照。

政府在2019年修改麻醉品法（Narcotics Act），讓泰國成為東南亞第一個合法化醫療用大麻的國家，政府部門、經過政府部門核准的私立教育機構以及獲政府核可的農民才能種植醫藥用大麻，醫用大麻可以用在研究和治療病人上，不過農民不能以個人身分申請而必須成立社區型的企業。

政府進一步在2020年底放寬醫用大麻相關規定，讓醫生、病人及傳統療法施行者也可申請種植醫用大麻，並允許醫藥產品製造商未來可以出口醫用大麻產品。

儘管醫用大麻合法，但大麻仍被列為毒品管制名單中的第五級管制毒品，泰國政府為了進一步促進大麻的經濟價值，公共衛生部在2020年底公布將大麻特定部位從管制名單中移除。

大麻中含有的四氫大麻酚（THC）會讓人有興奮感，大麻二酚（CBD）則會讓人有放鬆感，花和芽因有較高的四氫大麻酚（THC）含量，仍在管制名單中，公共衛生部放行的部分包括大麻的葉子、纖維、根部和莖部等，放行部位可以加在食品、化妝品和保養品中，在泰國食品界和商界蔚為一股風潮。

泰國政府今年採取更進一步的動作，要讓大麻成為泰國的綠色經濟作物，公共衛生部上週通過提案，將大麻從毒品管制法的名單中刪除，隨後將提案送到泰國肅毒委員會（Narcotics Control Board）審查。

肅毒委員會昨天開會審查通過公共衛生部的提案，正式將大麻從毒品管制名單中刪除，也就是大麻所有的部位都不再列在管制名單中，不過大麻的萃取物中四氫大麻酚的含量必須低於0.2%。

這份提案將再送回公共衛生部，由部長阿努廷（Anutin Charnvirakul ）簽署，接著刊在王室公告120天後生效，食品藥物管理局將在近期內提出更多執行細節。

阿努廷表示，未來民眾通知當地政府後，可以自己在家種植大麻，但如果要用於商業必須先申請執照，不過他呼籲民眾先別急著種，等執行細節出爐後再種也不遲。

根據泰國政府初步規劃，民眾如果沒通知當地政府自行種植，將被罰款2萬泰銖，如果沒有申請執照用於商業，將被罰款3萬泰銖或有期徒刑3年或得併科。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
屁股痘痘「亂擠3下場」！醫警告：和臉上的不一樣
高雄大灣國中有學生確診「上課2天」　匡列34名師生隔離過年
威力彩上看6.2億！「黃金右手」見過上百位頭獎主　曝買彩券模
快訊／桃園確診女「新竹行足跡」曝光　曾到內灣老街逛街
台北80處足跡一次看！5確診者13天趴趴走　市府匡列千人大爆
地方辣媽在家只穿內褲！婆婆突進門「目睹沙發上香豔場面」
「末日預言家」警告：美股將暴跌70％！曾神準預測2次大崩盤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北約：不會向烏克蘭派遣作戰部隊　試圖與俄和談解決危機

日本調查「面對Omicron」　2劑疫苗保護力降至51.7%

立陶宛外長：沒有改變台灣代表處名稱計畫

泰國「大麻合法化」民眾可在家栽種　創東南亞首例

他「瘋狂捐精」生下138孩　現打交貨全免費！還能專車送到府

簡訊通知「會員卡被刷」　她一查品項驚覺不對！意外揭老公偷吃

實驗猴大逃亡！45歲女接觸隔日「出現疑似染疫症狀」　真相曝光

不只妹妹！世衛曝光「Omicron一家四口」族譜　Delta家族已逾200種

10萬大軍逼近烏克蘭邊境　俄羅斯派蘇愷35赴白俄參加聯合軍演

《莫斯科不相信眼淚》女主角染疫逝　丈夫兼該片導演去年亡

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

「年後1坪要漲4萬」她怒被當盤子　轉找換約客...結果竟相同

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

北約：不會向烏克蘭派遣作戰部隊　試圖與俄和談解決危機

日本調查「面對Omicron」　2劑疫苗保護力降至51.7%

立陶宛外長：沒有改變台灣代表處名稱計畫

泰國「大麻合法化」民眾可在家栽種　創東南亞首例

他「瘋狂捐精」生下138孩　現打交貨全免費！還能專車送到府

簡訊通知「會員卡被刷」　她一查品項驚覺不對！意外揭老公偷吃

實驗猴大逃亡！45歲女接觸隔日「出現疑似染疫症狀」　真相曝光

不只妹妹！世衛曝光「Omicron一家四口」族譜　Delta家族已逾200種

10萬大軍逼近烏克蘭邊境　俄羅斯派蘇愷35赴白俄參加聯合軍演

《莫斯科不相信眼淚》女主角染疫逝　丈夫兼該片導演去年亡

韓妞沒有痘痘困擾的原因！專家揭秘5個「長痘時不能做的事」

蔡頭大吼「你是白痴嗎」　小馬被罵醒：想跟您說聲謝謝

澎湖七美一男子疑中風　直升機緊急後送

航警局X光機採購弊案　警官勾串圖利廠商7462萬！下場曝光

高雄大灣國中有學生確診「上課2天」　匡列34名師生隔離過年！

屁股痘痘「亂擠3下場」！醫警告：和臉上的不一樣　胖子容易長

徐國勇穿民進黨戰袍視察警政單位　黃心華：黨國不分？暗示效忠？

「反正我很閒」元老指控遭好友無情資遣！　潔哥道破關鍵：人性很難考驗

快訊／桃園確診女「新竹行足跡」曝光　內灣老街逛街、市區居酒屋用餐

花旗勞資雙方仍有落差！　3月中旬再協商一次

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

她蹲舉167kg瞬間斷臂影片曝　骨頭險刺穿

即／轉彎！立官員提議改名「台灣人民代表處」

WHO：下個變異株傳染力比Omicron還強

窄巷遇流浪狗　7歲女童被毀容碎屍

美俄準備開戰？內行揭1關鍵：烏克蘭被出賣

28歲男不打疫苗　重症扯呼吸器身亡

她懷胎9月孕肚「竟是向前凸」大到像冬瓜

烏克蘭台灣危機夾殺　拜登生死交戰

女接觸實驗猴後出現症狀　真相曝光

CNN：怕被中國搶先　美國海軍急打撈F-35C

他瘋狂捐精生138孩　現打交貨全免費

輝瑞BNT研發「專攻Omicron」疫苗　展開臨床試驗

2021全球廉潔指數台灣贏過美國　中國全球第66

正妹拍抖音影片　發現男友偷吃閨蜜

更多熱門

相關新聞

簡訊通知「會員卡被刷」　她意外揭老公偷吃

簡訊通知「會員卡被刷」　她意外揭老公偷吃

泰國一名人妻在社群網站上爆料，先前收到一封便利商店寄來的會員集點卡簡訊，察覺不對後打電話詢問，竟意外發現老公外遇，而老公就此神隱，完全聯絡不上，顯然無意彌補過錯，令她一氣之下上網發文，掀起網友關注。

F-35C降落失敗墜海　卡爾文森號連夜從南海撤離

F-35C降落失敗墜海　卡爾文森號連夜從南海撤離

印尼黑幫鬥毆　夜店大火19人喪命

印尼黑幫鬥毆　夜店大火19人喪命

男租2屋種468株大麻　「市值破億」要自己用

男租2屋種468株大麻　「市值破億」要自己用

加強劑驚爆恐怖副作用　她打完急住院6天！

加強劑驚爆恐怖副作用　她打完急住院6天！

關鍵字：

泰國大麻東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／71歲蔡頭肝癌末期離世！「反串成傳奇」縱橫演藝圈50年

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

快訊／本土暴增46例、境外增46例

納豆腦出血「第3天最新病況」曝光！

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

北市1239人足跡重疊！黃珊珊急喊採檢、隔離

快訊／全聯開出1張千萬發票

威力彩頭獎上看6.2億　4星座、4生肖中獎率最高

《全明星》阿樂爆同居25歲男偶像！

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面