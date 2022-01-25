男求職屢碰壁砸重金租2屋　種468株大麻市值破億「要自己用」

記者黃宥寧／台北報導

新北市廖姓男子砸重金分別在淡水、八里承租房子作為栽種大麻作物場所。他將大麻種子泡水，待出苗成株後另外嘗試將成株陸續以插枝法等方式栽種，遭查扣468棵大麻植株，市值更破億。廖男審理時沮喪稱「我就是求職屢碰壁，為了逃避現實才沉溺大麻毒癮」更稱大麻都是自己要食用。士林法院審結，依製造第二級毒品罪，處有期徒刑6年。

無業廖男（44歲）無師自通，從2020年3月23日起到同年10月15日下午，砸錢分別租淡海新市鎮社區21樓及八里區社區11樓作為栽種大麻作物場所。從網路購買大麻種子，將種子泡水，待出苗成株後另外嘗試將成株陸續以插枝法方式栽種，期間定期施以水分、肥料、提供二氧化碳，並用相關設備控制光照、溫濕度、土壤酸鹼值、肥料濃度，待大麻生長成株、開花後，以人工方式裁剪大麻成株的葉片及花朵，並放置在室內吹冷氣，蔭乾後將的秤重及保存，完成製程達易於施用程度，並將製作完成的第二級毒品大麻部分成品帶回蘆洲住家，存放在冰箱。

▲廖姓男子上網學習種大麻技術。（圖／記者陳豐德翻攝）

共查扣到468棵大麻植株，若以單株大麻產量300克，廖男若以每公克800元批發給下游，不法獲利恐高達1.23億元；若是整批流入市面，以每公克1500市價計，這整批大麻市值超過2.3億元。

開庭時，有妨害自由前科的廖男向法官表示，他罹患憂鬱症，面對照顧家庭重責又求職不順，為了逃避現實，才想種大麻自己食用。

法官審酌他在審理時坦承犯行，在案發時主動向警方供出八里租屋處還有裁重大麻，成品放在蘆洲住處，認為他態度尚可，且種植、製造大麻時間約半年，參酌犯罪動機、目的及所生危害程度，自陳大學肄業，之前從事地下工程，現在從事機械外殼加工，平均月收入約新台幣6萬元，已婚、育有2名未成年子女，現與妻小同住等，依製造第二級毒品罪，處有期徒刑6年。種植大麻相關設備、植株、大麻成品等均沒收銷毀。