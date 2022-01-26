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快訊／新北某科大生確診！曾赴大安區全家辛亥店上班　Ct值僅18

▲▼北市確診個案足跡。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚案擴大，1員工（案18495）是台北市中國科技大學學生，與友人（案18521）用餐，造成對方也染疫，隨後案18521又與16人聚餐，使案18589、案18611確診，14人居家隔離。台北市衛生局26日公布案18589、案18611足跡，傍晚又再度放上案18611的工作地點足跡為全家辛亥店。

台北市政府26日下午召開防疫記者會，台北市副市長黃珊珊說明，案18589的Ct值為22.8，與礁溪長榮鳳凰酒店群聚有關，因為朋友（案18521）確診，進而被匡列，目前就讀台北市某科技大學，最後一次到校日為1月7日，另外他也是一名超商店員，目前收治於隔離病房，已對2家人居家隔離，並確定職場足跡當中。

黃珊珊指出，案18611為21歲男性，Ct值18，也是案18521的朋友，是新北市某科技大學學生，最後一次到校日期為1月21日，曾經接種2劑莫德納疫苗，任職於全家辛亥店店員，已經匡列同住家人3人進行採檢。

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店日前爆出群聚感染，20多歲礁溪長榮鳳凰酒店男員工（案18443）於22日咳嗽、發燒及噁心症狀，經採檢後為陽性確診，Ct值26；宜蘭縣政府匡列採檢後，揪出案18468、案18479、案18494、案18495，其中案18495為北市中國科技大學的學生，因為曾和友人（案18521）用餐，造成對方也染疫。

案18495與案18521用餐完畢後，案18521又再度和16人聚餐，進而造成案18589、案18611確診，該場聚會目前已有3人染疫（案18521、案18589、案18611），其餘14人列為居家隔離。

▲▼台北市確診個案足跡。（圖／北市府提供）

▲▼宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店確診個案（案18443）關聯圖。（圖／指揮中心提供）

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