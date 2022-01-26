林秉樞把妹書單被讚「優良傳統被保存」　網一看：收到真的會暈

▲林秉樞把妹書單曝光後，被資深媒體人讚「優良傳統被保存」。（圖／翻攝自Facebook「對我說髒話」）

記者林育綾／綜合報導

林秉樞因對民進黨立委高嘉瑜施暴，遭新北地檢署起訴8項罪名；而他先前與許多政商名流往來，更以愛讀書的形象與人拉近關係，近來有週刊曝光他的「把妹書單」，被資深媒體人李桐豪讚「優良傳統有人保存」，其中書單必有林婉瑜的《愛的24則運算》、李維菁的《我是許涼涼》，林還會包上書套贈送，網友看了也紛紛說「收到真的會暈！」

民進黨立委高嘉瑜去年遭林秉樞關在飯店施暴、囚禁，震驚各界，不少曾與林交往過的女性友人，也紛紛跳出來控訴曾被施暴，掀起一波關於親密關係暴力的討論；而林秉樞與許多政商名流往來、交情不凡，更讓各界對他的交際手腕驚歎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林秉樞讓人印象良好、與人拉近關係的其中一個方式，就是「愛讀書」的形象，攻略對象男女不拘，像是PChome集團董事長詹宏志、網紅四叉貓等名人，都曾被他「打動」。其中詹宏志就曾透露，自己在中央書局舉行週三讀書會時，林秉樞連續12週都從台北到台中認真聽演講；此行為對同樣愛書的講者來說，很難不被感動。四叉貓也說林講話很甜，又會適時關心，還會注意換髮型等小細節，「很難不暈船」。

近來《鏡週刊》報導曝光林秉樞的「撩妹書單」，指出他送給多位女性友人的書，幾乎都有一本林婉瑜的《愛的24則運算》、《那些閃電指向你》；還有已故的知名作家李維菁的短篇小說集《我是許涼涼》等。此外，贈送時還會包上「書套」，在書架上就會顯得獨特，私訊時甚至會引用書中字句，讓人心房有被打中的感覺。

而資深媒體人、作家李桐豪在臉書粉專「對我說髒話」分享把妹書單時提到，先前有紙本報紙還興盛時，逢年過節記者都會去問蔡康永農曆新年要看什麼書，如今紙本報紙停刊了，他說「未料到這個優良傳統居然被林秉樞保存下來了」，還說「也不得不說這真是一份還不錯的讀書清單。誰說讀書沒用呢？這真是書中自有黃金屋，書中自有顏如玉的最佳實踐。」

網友看了書單後，也紛紛留言「有點會⋯雖然很不想這麼說」、「這收到真的會暈欸」、「送李維菁真的超暈」、「優秀女孩都滿喜歡林婉瑜？」、「林宛瑜這兩本詩集很棒啊」；而蔡康永也留言「他的書單 沒有李桐豪的書 也沒有蔡康永的書」引起許多網友發笑。