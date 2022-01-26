　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓公寓坍塌第16天！搜救犬27樓發現「人體組織」　疑為失蹤者

▲▼南韓光州一處公寓大樓在興建時發生外牆、內部結構崩塌的意外。（圖／達志影像）

▲南韓光州一處公寓大樓在興建時發生外牆、內部結構崩塌的意外。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓光州市西區、一處由HDC現代產業開發興建中的住商混合公寓大樓「花亭現代IPARK」於11日下午發生23至38樓外牆、內部構造坍塌的意外，當時傳出6名工人失蹤。不過繼14日下午在地下1樓發現一名工人的屍體，昨（25）日下午再度傳出，27樓處發現人體，疑似就是剩下5名失蹤者的其中之一。

根據《韓聯社》，搜救人員於25日下午5時30分在27層樓第2戶的主臥房上方，透過搜救犬發現疑似是失蹤者的遺體，該處還出現工作服與血跡，由於現場堆疊毀凝土板等大型殘骸，且還被鋼筋、水泥等覆蓋，導致搜救人員無法靠近確認身份，須從水泥殘骸處置入內視鏡，經過一個多小時後，才於6時40分判斷其為人體。

據悉，失蹤的6名工人事發前曾在28至31層樓負責窗戶、消防設備安裝等工作。事發至今已第16天，搜救當局預計26日上午11時召開例行性報告時，公開完整資訊。

►南韓39樓公寓「頂層恐怖下陷」坍塌前影片曝　工人受驚急喊1句中文
►南韓39層公寓坍塌廢墟尋獲1人！遭埋殘骸下失聯2天　仍有5人失蹤
►南韓公寓外牆坍塌！6人「失聯16小時」　黑心建商豆腐渣工程惹禍

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
快訊／台南Josh出手了！　被家暴正式提告新婚妻
納豆頭痛驚見腦出血！　醫急喊「4症狀超危險」不能拖
楊繡惠突爆氣飆罵！　開嗆「看怎麼收拾你」
限時3天快衝！　超商「咖啡買1送1」優惠一次看
快訊／亞東醫院「病患及孩子」確診　侯友宜：Ct值都不是很高
驚悚影片曝！女駕駛環東逆向　撞飛騎士墜10樓高慘死
正妹主播「胸前扣子快崩」！　鄉民暈一片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男師擁正妹女友　竟約18歲女學生「床上深入教學」她暗箭嗆爆正宮

北京冬奧選手最大恐懼　萬一發生「多年血淚」瞬間白費

南韓公寓坍塌第16天！搜救犬27樓發現「人體組織」　疑為失蹤者

日韓籲僑民速離境！俄若入侵烏克蘭　日本將不手軟「祭經濟制裁」

美研究：Omicron嚴重程度低於Delta　每1000例只有9人死亡

快訊／南韓新冠單日確診首破1.3萬！政府決定投入「Omicron」應對體制

IS劫獄激戰5天　庫德武裝同盟奪回舍房逮捕550人

歐盟新建議改COVID-19旅行規則　區域風險降為考量個人情況

歐洲議會委員會肯定台灣抗中國假訊息　籲深化合作

「人口走私船」翻覆39人失蹤　佛州海岸警衛隊展開搜索

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

20220125以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

男師擁正妹女友　竟約18歲女學生「床上深入教學」她暗箭嗆爆正宮

北京冬奧選手最大恐懼　萬一發生「多年血淚」瞬間白費

南韓公寓坍塌第16天！搜救犬27樓發現「人體組織」　疑為失蹤者

日韓籲僑民速離境！俄若入侵烏克蘭　日本將不手軟「祭經濟制裁」

美研究：Omicron嚴重程度低於Delta　每1000例只有9人死亡

快訊／南韓新冠單日確診首破1.3萬！政府決定投入「Omicron」應對體制

IS劫獄激戰5天　庫德武裝同盟奪回舍房逮捕550人

歐盟新建議改COVID-19旅行規則　區域風險降為考量個人情況

歐洲議會委員會肯定台灣抗中國假訊息　籲深化合作

「人口走私船」翻覆39人失蹤　佛州海岸警衛隊展開搜索

亞東醫院再爆2確診！院方研判「病患兒子先染疫」Ct值曝光

招名威／台灣「共存」太早！　等「一低三高」條件湊齊

快訊／台南Josh出手了！今赴派出所筆錄　正式提告家暴新婚妻

回溫2天再迎猛烈雨勢！強冷空氣周末報到　「除夕最冷」急凍12度

不忍看衛少被攻擊　俠客關心兄弟：他太想把事情做好

高雄3區空氣爆髒亮紅燈！　雲嘉南17空品測站橘色提醒

美光解散上海DRAM設計團隊　陸業界猜測：防止技術外洩

美式、拿鐵都有！超商連2周「4大指定咖啡茶飲」第2杯10元喝

「反正我很閒」爆元老被資遣！鍾佳播72字回應了：沒有對不起他

官股買外資賣！土洋對作決戰牛年封關

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

國際熱門新聞

即／轉彎！立官員提議改名「台灣人民代表處」

她蹲舉167kg瞬間斷臂影片曝　骨頭險刺穿

烏克蘭台灣危機夾殺　拜登生死交戰

2021全球廉潔指數台灣贏過美國　中國全球第66

輝瑞BNT研發「專攻Omicron」疫苗　展開臨床試驗

俄出動「6000兵力、60戰機」克里米亞半島軍演

艾爾頓強確診！　打完3劑突破性感染

投資人等待Fed會議結果　美股震盪收低、台積電ADR跌近3%

傳立陶宛研議台灣代表處改名　知情人士：消息不實

女模床戰「屁股爆開」男友崩潰找別人

美英撤離駐烏大使館外交官眷屬　加拿大跟進

俄若入侵烏克蘭　拜登：考慮制裁普丁本人

賴清德過境洛城　AIT主席迎接

歐洲議委會讚台抗中假訊息　籲深化合作

更多熱門

相關新聞

即／南韓新冠單日確診首度突破1.3萬例！

即／南韓新冠單日確診首度突破1.3萬例！

新冠肺炎變種病毒Omicron來襲，導致疫情急劇擴散！南韓上周（1月17至23日）Omicron 病毒檢出率高達50.3％，成為南韓新冠疫情的主流病毒後，不過幾天單日新增確診數便高速攀升，今（26）日更首度突破萬人規模。

日本防疫重點措施擴及34地　實施至2／20

日本防疫重點措施擴及34地　實施至2／20

南韓「北京冬奧」政府代表團人選出爐！

南韓「北京冬奧」政府代表團人選出爐！

她染後嗅覺半年未恢復　聞咖哩味像廢水

她染後嗅覺半年未恢復　聞咖哩味像廢水

不再需要醫院診斷！日本患者可自行通報染疫

不再需要醫院診斷！日本患者可自行通報染疫

關鍵字：

日韓要聞南韓光州公寓倒塌坍塌外牆現代IPARKHDC現代產業開發

讀者迴響

熱門新聞

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

快訊／全聯開出1張千萬發票

正妹主播「胸前扣子快崩」！更多辣照曝光

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

小蠻5放任育兒觀被推爆！

青青高調炫富→狼狽道歉！人設崩塌始末一次看

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面