南韓公寓坍塌第16天！搜救犬27樓發現「人體組織」　疑為失蹤者

▲南韓光州一處公寓大樓在興建時發生外牆、內部結構崩塌的意外。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓光州市西區、一處由HDC現代產業開發興建中的住商混合公寓大樓「花亭現代IPARK」於11日下午發生23至38樓外牆、內部構造坍塌的意外，當時傳出6名工人失蹤。不過繼14日下午在地下1樓發現一名工人的屍體，昨（25）日下午再度傳出，27樓處發現人體，疑似就是剩下5名失蹤者的其中之一。

根據《韓聯社》，搜救人員於25日下午5時30分在27層樓第2戶的主臥房上方，透過搜救犬發現疑似是失蹤者的遺體，該處還出現工作服與血跡，由於現場堆疊毀凝土板等大型殘骸，且還被鋼筋、水泥等覆蓋，導致搜救人員無法靠近確認身份，須從水泥殘骸處置入內視鏡，經過一個多小時後，才於6時40分判斷其為人體。

據悉，失蹤的6名工人事發前曾在28至31層樓負責窗戶、消防設備安裝等工作。事發至今已第16天，搜救當局預計26日上午11時召開例行性報告時，公開完整資訊。

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