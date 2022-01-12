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南韓公寓外牆坍塌！6人「失聯16小時」　黑心建商豆腐渣工程惹禍

▲▼南韓光州市西區花井洞興建中的公寓大樓「現代IPARK」於11日下午發生外牆坍塌。（圖／CFP）

▲南韓光州市西區花亭洞興建中的公寓大樓「現代IPARK」於11日下午發生外牆坍塌（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

位於南韓光州廣域市西區花亭洞、一處由HDC現代產業開發所興建中的公寓大樓「花亭現代IPARK」，其39層樓高的201棟於昨（11）日下午3時46分起，23至38樓的外牆開始像骨牌一樣坍塌，造成1名工人輕傷送醫，另外6名工人則失蹤、至今生死未卜。當局考量到夜晚搜救困難、且擔憂建築再度坍塌，決定停止搜索，直到稍早才又重啟搜救行動。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》、《News1》等韓媒報導，光州市府今（12）日上午召開緊急現場對策會議，針對HDC現代產業開發在光州境內的建案下達「停工令」，並加強檢驗市內所有工程建案，在歷經13個小時後，光州市災難安全對策本部接受安全檢驗小組的意見，才終於在12日上午11時20分投入6隻搜救犬與6名人員進入室內搜尋失蹤者，同時搭配無人機、熱像儀監控建築安全。

南韓國土交通部長盧炯旭（노형욱）於12日上午前往現場視察，國土安全管理院長朴泳秀（박영수）向盧炯旭表示，目前最多只能進入到23樓搜救，而其中一側由於外牆完全坍塌，導致搜救上恐怕得耗費更多時間。

▲▼南韓光州市西區花井洞興建中的公寓大樓「現代IPARK」於11日下午發生外牆坍塌。（圖／CFP）

▲▼南韓光州市西區花井洞興建中的公寓大樓「現代IPARK」於11日下午發生外牆坍塌。（圖／CFP）

失蹤的6名工人中，有3人進行灌膠、2人進行消防設備安裝、1人進行管線鋪設作業，事發至今與外界斷絕聯繫。目前當局雖還尚未釐清公寓外牆發生坍塌時，6名工人是否被安排進入工地作業，不過6人在此前確實負責進入該外牆坍塌公寓的28至31樓安裝窗戶。

由於當局昨（11）晚曾一度停止搜救作業，導致失蹤者家屬全都心急如焚，表示一般人都難以忍受夜間零下6度低溫，何況是受困在外牆坍塌公寓的6名工人。某失蹤者的男性家屬向光州市長李庸燮（이용섭）怒吼，「我們已經等了超過16小時，一般人在那早就凍死了！」

另外，光州市西區區廳疑似在攤位試圖阻止失蹤者家屬接受媒體採訪，此舉嚴重挑起家屬的敏感神經。

專家認為，此次光州公寓大樓外牆坍塌的事故為「人禍」，質疑建商（HDC現代產業開發）為了縮短施工時間，在進行混凝土澆築工程時，在下層混凝土未完全凝固的情況下，便急忙在上層進行混凝土澆築，使得下層無法承受上層樓的重量，導致外牆產生崩塌，進而影響23至38層、共16層樓的混凝土板像骨牌一樣坍塌，建築物構造嚴重受損。

▼光州市長李庸燮會見失聯者家屬。（圖／CFP）

▲▼光州市長李庸燮會見失聯者家屬。（圖／CFP）

▲▼南韓光州市西區花井洞興建中的公寓大樓「現代IPARK」於11日下午發生外牆坍塌（圖／達志影像／newscom）

▲「現代IPARK」於11日下午發生外牆坍塌（圖／達志影像／newscom）

光州大學建築工程學系教授宋彰泳（송창영，音譯）指出，在為3層樓進行混凝土澆築作業時，必須先等候、確保最下方的2層樓混凝土充分凝固，才能再度進行上層樓的澆築作業，尤其在強烈寒流來襲的冬季，得耗費更多時間等候、確保安全性；他推測建商在施工時，並未完善進行下2層的混凝土澆築作業，卻同時在上層樓注入過多混凝土，才導致意外發生。

此次「花亭現代IPARK」外牆坍塌事件，還造成10多台車輛當場被掩埋。有專家擔憂恐怕再度重演去年6月光州鶴洞拆除中的5層樓建築物倒塌意外，因此呼籲建商應考慮拆除事發公寓，預計將影響計畫搬遷入住、已購屋的1045戶居民。

據悉，HDC現代產業開發目前在南韓還有10多處正在興建的公寓園區，包括首爾市城東區聖水洞、江西區禾谷洞、江南區驛三洞都有IPARK品牌的公寓建案，而京畿道華城市、水原市，大邱廣域市、忠清北道清州、忠清南道唐津市、江原道束草市、全羅北道全州市等也有HDC現代產業開發的公寓、住商混合園區的建案。

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