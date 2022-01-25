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Omicron難擋！日本宣布「防疫重點措施」擴及34地　實施至2／20

▲▼日本疫情、戴口罩。（圖／路透）

▲日本疫情下的東京街頭，民眾戴上口罩。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本包含東京在內的16都縣現正實施「防止蔓延等重點措施」，但隨著新冠疫情持續擴大，經傳染病專家小組會議後，政府於25日晚間對策本部會議後宣布，從27日起將範圍擴大納入北海道、大阪、福岡等18道府縣，總計共34地，實施至2月20日，而沖繩等3縣的措施也將一併延長。

根據日本NHK、共同社報導，「防止蔓延等重點措施」為實施「緊急事態宣言」前一階段的防疫級別措施，日本政府決議將北海道、大阪、京都、福岡等18個道府縣納入「防止蔓延等重點措施」適用範圍地區，自27日起實施至2月20日。

另外，目前正在實施「防止蔓延等重點措施」的沖繩、山口與廣島3縣，迄今仍有許多陽性案例，依此趨勢來看，可能會造成更大的醫療負荷，政府將原本截至31日為止的實施期間，一併延長至下月20日。其他包含東京、埼玉、神奈川等地在內的13都縣，實施期間則暫不調整，仍維持至2月13日。

厚生勞動省副相古賀篤此前表示，為應對今後感染人數持續增加的可能性，地方政府必須確保迅速掌握，患者症狀、重症化風險與是否適當療養等情況，「我們將繼續收集Omicron的相關科學資訊。」報導稱，日本政府為了防止醫療系統癱瘓，要求年輕人等重症風險較低的族群染疫後須在家療養，不得前往醫療機構就診。

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