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快訊／亞東醫院爆第二波感染　衛生局證實：2例陽性

▲▼ 新北板橋亞東醫院爆發院內感染,大批民眾在急診室外排隊等候篩檢 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北板橋亞東醫院 。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

新北亞東醫院護理師，1月17日才爆出確診，事後丈夫和兩個孩子也陸續採檢確診，25日晚間傳出院內病患採檢後陽性確診，又傳染給孩子。新北市衛生局26日上午向《東森新媒體ETtoday》證實，有接獲2例陽性個案通報，個案相關訊息待指揮中心統一公布。

中央流行疫情指揮中心先前表示，亞東醫院染疫護理師的病毒序列和其他本土的Omicron序列不同，但與先前公布的境外移入確診個案基因定序相符，如何感染仍待釐清。

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