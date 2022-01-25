快訊／玉山下雪了　銀白世界影片曝

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，玉山今天（25日）6時半到7時下雪，現在已經停止，積雪約0.7公分。

氣象局今清晨對花蓮縣發布「大雨特報」，東北風影響，今花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。

預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周三東北季風影響，但今還有華南雲雨區殘留水氣，東半部和北部有雨，中南部有零星降雨；周三水氣較少，東半部有局部雨，北部有零星降雨，其他地區多雲到晴。

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▼玉山今晨下雪。（圖／氣象局／下同）

