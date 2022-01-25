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「全台濕2天」雨最多時間曝　強冷空氣陪過年連3天探10℃

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今台灣附近仍有水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，周五、周六水氣較多。氣象專家吳德榮提醒，周六各地有雨，周日小年夜強冷空氣南下，小年夜晚至下周一除夕晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度，下周二初一晨平地再挑戰10度。

氣象局今天（25日）清晨對花蓮縣發布「大雨特報」，東北風影響，今花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周三東北季風影響，但今還有華南雲雨區殘留水氣，東半部和北部有雨，中南部有零星降雨；周三水氣較少，東半部有局部雨，北部有零星降雨，其他地區多雲到晴。

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▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，周四有一天空檔，東半部有雨，北部剩山區零星降雨，恆春半島有局部雨；周五鋒面接近加上南方雲系北移，水氣增多，東半部和南部有短暫陣雨，雨勢一陣一陣有時稍微較強，中部和北部下雨則較局部。

陳伊秀說，周六下波東北季風增強，鋒面通過但仍有殘留水氣，北部、東半部和南部有短暫陣雨，中部有局部雨；周日小年夜到下周一除夕東北季風影響，以北部、東半部降雨為主，中南部山區局部雨。

陳伊秀表示，在兩波東北季風影響期間，北部高溫介於18至20度，中南部則還有25至27度，周五、周六因下雨，高溫略降3度來到23、24度；至於各地低溫介於16至19度，但第二波東北季風有比第一波稍強一些，北部小年夜、除夕低溫接近14度。

▼吳德榮說，小年夜強冷空氣南下。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今東北風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中部有零星飄雨的機率，冷空氣很弱，北台偏涼，中南部白天舒適早晚涼；周三、周四天氣好轉，氣溫逐日漸升，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮提醒，周五南海低壓的水氣北移，降雨範圍由南部逐漸向北擴展；周六鋒面挾南海水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降；周日小年夜強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷，迎風面北部及東半部仍有局部雨，晚轉乾；小年夜晚至除夕晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度。

吳德榮分析，除夕至下周二初一白天乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，白天有陽光不覺冷，但夜間強輻射冷卻加成，初一晨平地再挑戰10度最低氣溫；初一白天回暖，初一晚鋒面接近、下周三初二鋒面影響，天氣再轉變。

吳德榮說，美國（GFS）模式模擬，周五、周六南海的水氣通過巴士海峽，對台無影響，之後兩波鋒面間幾無空檔，與歐洲模式有顯著差異；本期各國模式因理論限制而有較大的不確定性，應密切觀察最新模擬，再做調整。

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