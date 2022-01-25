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確診考生接觸破百同校師生！防疫專車晚間抵校門　近百人要隔離

▲▼多名師生被送上防疫專車。（圖／翻攝臉書）

▲多名師生身穿防護服，準備被送去隔離。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

高雄市傳出學測考生確診，同試場的師生、同班同學全被匡列隔離，總共匡列214人，校方、衛生局緊急替150名密切接觸的同校師生進行快篩，後續有約8、90人要送往防疫旅館。晚間有網友路過該校，看見了大批師生身穿防護服，被送上遊覽車。家長也相當感慨，隔離過程需要2週，等於沒辦法一起過年了。

這名學測生就讀小港區某學校，學測時在其他學校應試，21日發病後、24日確診，Ct值為21.2，屬於高雄港的群聚個案之一。

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▼高雄學測考生足跡。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄學測考生足跡。（圖／高雄市政府提供）

學生確診曝光後，校長收到衛生局通知，緊急對校內150名師生進行快篩、匡列約8、90人送往防疫旅館隔離。校長表示，家長皆已簽同意書，但因為已經放寒假，有些人已經離開高雄，名單將交給衛生局，進行後續作業。家長也相當無奈，隔離需要2週時間，等於無法一起過年。

此外，由於學生發病時間與學測重疊，因此同試場的師生也被匡列，大考中心也提供相關接觸者名單，交由衛生局疫調。

▼學測過程中進行清消。（圖／大考中心提供）

▲▼學測今起一連舉行三天。（圖／大考中心提供）

根據《中央社》報導，大考中心主任周兆民說，確診考生並非居隔、居檢或自主管理對象，過程中也沒有反應發燒、身體不適，因此沒有安排到備用考場，後續將全力配合衛生局。

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