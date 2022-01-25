台南市人口政策資源網上線　就業生養樂活攏底家！

▲「台南市人口政策資源網」於25日正式上線，呈現台南市政府人口政策主軸，讓民眾上網就能一盡皆知。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台南市人口政策資源網」於25日正式上線，內容涵蓋出生到老年，並以提振經濟、宜居城市、幸福樂婚、友善生養、樂齡樂活、人口推估六大架構，呈現台南市政府人口政策主軸，讓民眾上網就能一盡皆知。

全球已陷入低生育率危機，依據內政部人口統計，2020年台灣人口首度出現人口負成長少子化問題。台南市政府積極面對此一國安危機，除全力配合中央人口政策，並提出提振經濟挺就業、讓年輕人住得起、育兒養得起三大主軸，營造台南成為民眾樂婚、願生及能養的友善城市。

黃偉哲市長表示，人口成長問題，不僅是市政問題，也是國政問題，更是國安問題。因此，市政推動目標須地方與中央合作，一同重視少子女化、高齡化問題，而首要目標即為減輕年輕人負擔，創造就業機會！

市府持續推動工業區經濟發展、招商引資，創造工作機會並促進就業，自2019至2021年失業率已連續3年為六都中最低；其次是落實居住正義，以租金補貼、包租代管、興辦社會住宅等，持續推動多元社會住宅政策；也積極推動托育公共化及準公共化，並於今年起將產婦生產第1名新生兒生育獎勵提高至1萬元，打造生在臺南幸福滿滿之有感政策。

研考會戴偉峻主委表示，台南市「人口政策資源網」在資料呈現上，除了整合市府人口政策外，亦有提供該政策之申請資格、申請方式、應備文件及聯絡窗口等資訊，以利民眾透過該網站即可瞭解本府推行之各項人口政策措施及成果，營造台南成為一個讓年輕人敢婚、願生、樂養且友善高齡的宜居城市。

歡迎市民朋友多加運用台南市人口政策資源網（台南市政府全球資訊網首頁─專案業務專區─台南市人口政策資源網https://people.tainan.gov.tw/），也請向親朋好友推薦這個優質的網站。