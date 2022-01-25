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台南安衛家族總體檢　落實職安過好年

▲台南市勞工局25日起於農曆過年前一連四天，針對轄內安衛家族總體檢未改善完成之核心企業，實施職業安全衛生臨場診斷輔導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局25日起於農曆過年前一連四天，針對轄內安衛家族總體檢未改善完成之核心企業，實施職業安全衛生臨場診斷輔導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歲末年關將屆，台南市勞工局25日起於農曆過年前一連四天，針對轄內安衛家族總體檢未改善完成之核心企業，實施職業安全衛生臨場診斷輔導，以督促業者重視歲末及春節期間之勞工工作安全並協助其落實自主管理。

勞工局特別邀請職業安全衛生專家，協助事業單位全盤檢視並改善廠區缺失，以實現黃偉哲市長「希望家園」安康職場之願景。

黃偉哲市長呼籲，歲末年終期間物流倉儲業、公共運輸業、零售量販業、餐飲業等行業進入業務繁忙之高峰期，增加勞工過勞風險，且事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業頻繁，發生職業災害風險，也相對升高。雇主應加強現場安全衛生設施與管理，包括強化化學工廠危害物之管理與動火許可、落實施工架與模板支撐之倒塌崩塌災害預防及確實辦理工廠歲修作業之進場管制與承攬管理等，以避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌、洩漏中毒等災害。

▲台南市勞工局25日起於農曆過年前一連四天，針對轄內安衛家族總體檢未改善完成之核心企業，實施職業安全衛生臨場診斷輔導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市職安健康處及勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心業於，2022年1月7日啟動為期40天之「2022年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，透過加強檢查、宣導及輔導等措施，督促事業單位落實各項防災機制，並採取預防過勞及夜間工作職場暴力等相關措施。

勞工局長王鑫基說，近期嚴重特殊傳染性肺炎疫情警戒升級，台南市事業單位應強化職場防疫，與勞工朋友攜手圍堵疫情，事業單位除配合中央流行疫情指揮中心之防疫措施外，並應依勞動部指引採取預防措施，如：加強量測勞工體溫、保持室內場所通風、工作場所消毒、提供相關衛生健康宣導及提供個人防護具等職場防疫措施，以確保勞工安全健康。

▲台南市勞工局25日起於農曆過年前一連四天，針對轄內安衛家族總體檢未改善完成之核心企業，實施職業安全衛生臨場診斷輔導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長表示，勞工局積極推動安衛家族，結合臺南在地企業建構職場安全防護網，過年前啟動的輔導及檢查專案亦將持續推動到年後，以達到安衛家族零職災之目的。王鑫基局長也重申雇主應遵守職業安全衛生及勞動法令規定，尤其在農曆過年前這段期間，往往會增加許多零星工程或一些臨時性、動態性作業，危險性相對升高，勞工朋友除要加強本身工安警覺外，雇主更務必加強安全管理，讓每位勞工朋友都能平安回家過年團聚。

王鑫基局長強調雇主在此歲末年初期間，要求勞工增進產能或追趕工程進度的同時，對於職場的安全設施及管理絕對不能疏忽，如有延長工時、例假彈性調整措施等，應遵守勞動基準法相關規定，讓每位勞工朋友都能平安健康的迎接春節的到來，以及快樂的享受過年假期。

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