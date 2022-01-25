「妹妹掉下去了」新莊2歲女童墜樓亡　母殯儀館相驗崩潰痛哭

▲陳姓媽媽（右一）與林姓男友（中）到板橋殯儀館相驗女童遺體 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名2歲女童跟4歲哥哥24日在房間玩，突然從7樓窗戶墜落，哥哥趕緊跑去跟媽媽說「妹妹掉下去」，救護人員到場時，女童明顯死亡；媽媽與同居男友25日到殯儀館相驗，壓抑不了悲痛情緒，當場崩潰痛哭，目前待檢察官裁示是否構成過失致死。

據了解，24日下午2時許，2歲林姓女童跟4歲哥哥在主臥室房間的床上玩耍，由於床高度與窗戶高度相當，不知何因，女童突然從7樓窗戶墜落到1樓。哥哥見妹妹墜落，趕緊跑去陽台跟媽媽說「妹妹掉下去了」，33歲陳姓媽媽驚嚇之餘趕緊報警。

▼林姓男友痛失愛女強忍悲傷 。（圖／記者陳以昇攝）

警消趕抵時，女童已經明顯死亡，轄區警方將媽媽帶回偵訊。據悉，媽媽與男友同居，先後生下這對兒女，在新莊區新北大道上一處住宅大樓租屋，事發當時男友正在上班，媽媽獨自看護2名幼童。

警方依規定通報新北市社會局兒童及少年福利科，女童在25日下午2時許進行遺體相驗，媽媽在同居的林姓男友陪同下到場，才剛進解剖室就壓抑不了情緒，崩潰痛哭，目前待檢察官裁示媽媽是否構成過失致死罪要件。

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