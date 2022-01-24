12歲以下要打疫苗嗎？　柯文哲：要達群體免疫現階段應思考

記者蔡文鈴／台北報導

為提升國內疫苗覆蓋率，台北市政府24日拍板，要在2月4日、5日、6日（初四、初五、初六）加開疫苗接種服務。另外，針對12歲以下孩童是否應施打疫苗，市長柯文哲呼籲中央，若要達到群體免疫現階段應思考。

柯文哲表示，我國目前疫苗施打是打到12歲國中以上，但是美國、加拿大、澳洲大部分國家5歲以上的孩童有打，如果小學生感染雖然不會很嚴重，但是會傳染給別人，如果要達到群體免疫可能要思考一下小學生要不要打疫苗，如果疫苗夠的話要規劃，這是現階段要思考的問題。

北市府決定要在2月4日、5日、6日（初四、初五、初六）加開疫苗接種服務。柯文哲下午於記者會說明，明天早上9點到下午5點開放預約，接種時間自2月4日到2月6日，疫苗種類都是BNT大約有2.1萬劑，請民眾至台北市政府疫苗預約平台進行預約。

中央流行疫情指揮中心今公布新增15例本土個案、36境外移入，其中有8例是高雄港相關、4例是宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店，2例是亞旭相關，另1例是聯邦銀行行員家人。

本土疫情一開始從北部，桃機清潔員、手推車員與照服員家人一路燒到聯邦銀、西堤，直到亞旭電腦工廠個案大爆發，之後又有遠雄自貿園區，目前相關確診本土超過百例。

▲柯文哲。（圖／北市府提供）