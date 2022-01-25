空姐變胖就扣薪！阿聯酋前員工揭「超魔鬼監控」　隨時突襲量體重

▲阿聯酋前空姐爆料，公司設立「體重警察」，嚴格控管空服員身材。（圖／翻攝Twitter@KarlaBayson、Instagram@dont4getboutmeh_fanpage）

記者吳美依／綜合報導

阿聯酋航空（Emirates）前員工們爆料，公司設有「體重警察」，嚴格監督空服員身材，如果超出規定體重，將被加入「外貌管理課程」，要求減肥及運動，並且隨時突襲測量體重；如果沒有如期改善，就會遭受扣薪水、砍航班等懲罰。阿聯酋航空對此尚未回應。

36歲的貝森（Karla Bayson）曾在阿聯酋航空工作9年，並於2012年離職。她曾親眼目睹，同事們因為體重增加，就被警告2周內減下來，之後還要再接受檢查。她透露，公司制服規定非常嚴格，身上有明顯刺青的人不可能被錄取。

阿聯酋前空姐杜卡瑞克（Maya Dukaric）表示，「體重警察」會時不時在機場攔下空服員說，「嘿，親愛的，妳必須放慢速度」，暗示身材不符規定。

▲杜卡瑞克曾經目睹同事收到體重警告。（圖／翻攝Instagram@maya_dukaric）

卡拉蔓（Duygu Karaman）被同事匿名申訴「太胖」後，加入「外貌管理課程」，追蹤身體質量指數（BMI）長達3年，時不時在起飛前被突襲檢查，最後終於受不了，辭去10年工作。她的衣服尺碼12（約國際尺碼L）、體重約66公斤，卻被認為超重2公斤。

卡拉蔓說，營養部門根本沒有給出有效建議，「他們給我一張A4紙，上面寫著『不要吃米飯、不要吃麵包』之類的，還有每個人都知道的事情，例如睡眠規律，但我因為工作關係，根本做不到。」

阿聯酋一名前人資證實，該部門必須定期與「外貌管理課程」的學員面談，評估減重進度及成效，如果員工未達成目標，可能被扣薪水。他估算，全公司2.5萬空服員中，隨時都有150名員工被列入追蹤。

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