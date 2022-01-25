拉麵店被狂排才美味？　中午這款APP免排「等一下爽一年」

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台北有許多人氣拉麵店諸如勝王、一燈、隱家、長生塩人、鬼金棒．．．店門前的饕客總是排好排滿，若路過的人正好肚餓，見到這一幕會不會心動？絕對會！於是隊伍長度繼續膨脹，這就是消費經濟學中講的「排隊心理」，越多人想得到的東西絕對越好。

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【 iPhone 13得獎人】

【1/21得獎名單】

1/21一年份衛生棉 得獎者：



新北中和區 汪于*

新北新店區 高培*

高雄岡山區 陸湘*

彰化彰化市 莊婷*

新北新莊區 許娟*

台中北區 李予*

台南永康區 鍾宜*

高雄三民區 王柔*

1/21量多型兩包 得獎者：

臺南仁德區 林孟*

台中北屯區 陳靜*

新竹竹北市 徐瑞*

新北三峽區 王雅*

台南永康區 鄭淑*

新北新店區 李沅*

高雄梓官區 李閔*

桃園桃園區 林泓*

新北三峽區 蘇候*

臺中西屯區 洪偉*

台中南屯區 羅快*

新北新莊區 賴玉*

高雄鳳山區 古巧*

新北新莊區 林佳*

屏東萬丹鄉 張綺*

新北新店區 許一*

台南永康區 朱怡*

彰化二水鄉 林淑*

新北中和區 楊甜*

臺南北區 吳晶*

臺南東區 陳雅*

臺中龍井區 姚文*

基隆中正區 李依*

台北內湖區 林怡*

台中南屯區 林佳*

臺中清水區 翁雅*

臺北士林區 洪惠*

宜蘭宜蘭市 謝惠*

台中大里區 吳明*

新北中和區 陳茹*

嘉義民雄鄉 黃哲*

新北林口區 盧冠*

花蓮吉安鄉 堀井***

新北三重區 何佳*

台北北投區 洪堯*

桃園蘆竹區 蔡鈺*

高雄鼓山區 陳盈*

高雄三民區 王品*

臺南東區 李朝*

臺中北區 江晨*

新北泰山區 陳長*

台南安定區 郭武*

台中太平區 張琴*

新北永和區 陳恒*

新北新店區 江建*

高雄岡山區 劉柏*

台北萬華區 楊鎮*

彰化芬園鄉 曾俊*

台中南區 顏正*

新竹竹北市 李沛*

花蓮花蓮市 劉昭*

新竹竹北市 陳威*

台中大里區 駱敬*

台北大安區 連衍*

台北內湖區 林詣*

桃園八德區 蔡俊*

新北中和區 鄭博*

新北深坑區 張淑*

新北新莊區 張愷*

台北文山區 黃佳*

台北士林區 欒慎*

新北泰山區 蔡文*

桃園蘆竹區 莊雅*

新竹湖口鄉 黃嵐*

臺中太平區 吳宗*

嘉義西區 李幸*

臺北信義區 鄭寶*

雲林斗六市 吳宗*

台南永康區 黃聰*

新北三重區 歐俊*

新竹橫山鄉 彭炫*

臺中大甲區 張嫆*

新北板橋區 林恆*

桃園桃園區 簡志*

高雄前鎮區 林虹*

新北中和區 黃華*

新北蘆洲區 吳俊*

新北汐止區 任紹*

彰化埔鹽鄉 施堯*

嘉義大林鎮 簡嘉*

【1/20得獎名單】

1/20一年份衛生棉 得獎者：

新北新店區 鄭亘*

台北南港區 劉沁*

新竹芎林鄉 翁瑞*

台南官田區 陳詩*

基隆信義區 許妙*

新北新店區 李桂*

新北林口區 盧雅*

高雄鳳山區 許庭*

1/20量多型兩包 得獎者：

新北板橋區 陳怡*

新北汐止區 李郁*

新北三重區 陳慧*

翁馥*

新北淡水區 高淑*

高雄苓雅區 郭啟*

屏東九如鄉 張藍*

彰化鹿港鎮 陳亮*

新竹竹東鎮 溫婷*

台北士林區 呂家*

新竹芎林鄉 翁瑞*

台南北區 林靜*

新北中和區 張紜*

新北中和區 王麗*

新北蘆洲區 王家*

新北三重區 余勻*

台北松山區 游芳*

台中石岡區 張玲*

高雄左營區 黃馨*

台中北屯區 陳彩*

臺中大里區 黃詩*

新北新莊區 吳宛*

台南北區 施敏*

台北中正區 徐瑞*

新竹香山區 林宜*

高雄小港區 黃淑*

彰化伸港鄉 呂佳*

屏東麟洛鄉 王詩*

嘉義西區 李幸*

桃園龍潭區 秦鉦*

基隆信義區 李維*

新北新莊區 黃伊*

台中北屯區 廖宥*

桃園楊梅區 葉嘉*

新北三重區 高君*

台中太平區 張惠*

高雄大寮區 蔡敏*

桃園桃園區 侯雅*

台南安南區 陳美*

台中南屯區 高瑋*

新北三重區 李宜*

高雄前鎮區 董瑛*

新北新店區 鄭慧*

高雄仁武區 洪慧*

新北新店區 張淑*

臺中大甲區 李孟*

桃園桃園區 張振*

屏東屏東市 柯勇*

彰化竹塘鄉 陳正*

彰化鹿港鎮 張育*

彰化鹿港鎮 張桓*

南投南投市 徐國*

花蓮花蓮市 王玉*

臺中西屯區 林冠*

臺北松山區 黃彥*

新北淡水區 吳杰*

苗栗竹南鎮 蔡明*

高雄楠梓區 孫哲*

桃園新屋區 廖奕*

新北中和區 謝千*

台中太平區 謝志*

台南北區 郭振*

台南安定區 林敬*

新竹東區 王中*

嘉義朴子市 李典*

新北新莊區 張世*

臺南善化區 謝碩*

新竹新豐鄉 蔣孝*

桃園中壢區 李宗*

桃園八德區 侯明*

桃園楊梅區 林信*

雲林北港鎮 吳昆*

基隆安樂區 黃麒*

雲林莿桐鄉 丁*

彰化彰化市 朱貞*

王泰*

新北板橋區 林恆*

台東臺東市 薛宗*

台南麻豆區 李志*

台中北屯區 黃冠*

【1/19得獎名單】



1/19一年份衛生棉 得獎者：



臺中南區 林彥*

基隆安樂區 林嘉*

高雄大寮區 陳怡*

臺北北投區 林宥*

臺北大安區 林宜*

苗栗苗栗市 高雅*

新北板橋區 林虹*

台中西區 呂芳*

1/19量多型兩包 得獎者：

高雄鳳山區 余秋*

新北中和區 蔡淑*

桃園楊梅區 張瑜*

台北中山區 林筱*

台中大雅區 陳佳*

桃園大溪區 蕭育*

台南永康區 朱培*

新北中和區 許莉*

新竹竹北市 王嘉*

高雄鳳山區 陳怡*

高雄鳳山區 Hai Chu*

新北新莊區 郭家*

桃園龜山區 林汶*

桃園中壢區 謝綵*

彰化員林市 周信*

基隆仁愛區 詹素*

高雄三民區 劉芷*

桃園桃園區 陳孝*

桃園大溪區 林於*

桃園楊梅區 林怡*

臺中西區 侯曉*

高雄路竹區 吳家*

新北樹林區 林佑*

臺中北區 林淑*

台北大安區 顏心*

嘉義布袋鎮 蔡湘*

台北松山區 劉文*

臺中北區 李佩*

新北板橋區 李采*

嘉義東區 黃智*

基隆中正區 李依*

新竹新豐鄉 陳佳*

新竹北區 林雅*

臺中西屯區 張為*

台北中正區 廖敏*

南投埔里鎮 潘芳*

新北中和區 林香*

台中潭子區 賴佩*

臺中沙鹿區 洪雨*

新竹竹東鎮 陳詩*

苗栗頭份市 童淑*

新北三重區 匡沛*

陳思*

台南北區 邱芷*

臺南安南區 黃*

新北新莊區 羅沁*

台中西屯區 孫嘉*

嘉義東區 林玲*

南投埔里鎮 潘盈*

台中大里區 劉郁*

台中大里區 賴玟*

高雄旗山區 陳惠*

彰化北斗鎮 盧紫*

臺南仁德區 林慧*

彰化彰化市 林巧*

基隆信義區 林宇*

桃園龍潭區 張宜*

彰化員林市 王麗*

花蓮花蓮市 吳奕*

嘉義西區 黃汝*

桃園桃園區 楊錦*

臺東臺東市 賴勝*

臺中沙鹿區 王俊*

新北泰山區 謝耀*

台中大里區 駱敬*

台南永康區 李家*

新北樹林區 李國*

臺中太平區 林俊*

新北三峽區 陳妹*

新竹香山區 彭新*

新北泰山區 李宜*

台中大安區 劉曜*

台南安平區 葉哲*

高雄三民區 孫少*

臺北士林區 蔣天*

新竹新豐鄉 潘豔*

新北中和區 陳映*

新北蘆洲區 朱馬*

台中大里區 駱敬*

台中北屯區 張晉*

【1/18得獎名單】

1/18一年份衛生棉 得獎者：



新北樹林區 謝幸*

高雄苓雅區 尤鈿*

高雄鳳山區 張惠*

台中北區 李喬*

雲林土庫鎮 吳淑*

苗栗竹南鎮 潘虹*

新北新莊區 王佑*

台南仁德區 李思*

1/18量多型兩包 得獎者：

臺北中正區 黃靜*

新竹竹北市 周怡*

新北蘆洲區 李慕*

苗栗頭份市 Kri

臺北信義區 鄭秀*

新北新店區 李雨*

臺南永康區 陳雅*

新北新莊區 賴莉*

臺南六甲區 黃秋*

高雄楠梓區 吳曉*

桃園中壢區 許薰*

苗栗頭份市 曾采*

彰化鹿港鎮 謝渝*

新北板橋區 高惠*

苗栗西湖鄉 蘇椿*

桃園新屋區 許瀛*

台中梧棲區 林淑*

新北新莊區 林欣*

高雄楠梓區 沈靜*

新北板橋區 江易*

台中西屯區 陳安*

屏東林邊鄉 陳沛*

台中豐原區 林吳**

高念*

新北新莊區 陳羽*

嘉義西區 KO賴�*

新北新莊區 蕭心*

高雄前鎮區 許玉*

桃園大園區 許玉*

新北板橋區 黃筠*

台中北屯區 王文*

台北內湖區 邱雅*

台北松山區 楊惠*

臺北松山區 張*

台中北屯區 楊綝*

劉怡*

臺北松山區 陳嘉*

宜蘭羅東鎮 林孟*

新北三重區 李佩*

新竹東區 黃祥*

台南善化區 林家*

臺北松山區 蔡岳*

桃園桃園區 許有*

台中北屯區 莊先*

新北土城區 葉秉*

台北大安區 孫浩*

新北鶯歌區 廖延*

台中南屯區 許世*

台中北屯區 柯伯*

臺東臺東市 薛永*

台北松山區 Han Lin

臺北內湖區 古文*

桃園蘆竹區 彭睿*

台北內湖區 石基*

桃園蘆竹區 吳聖*

新北土城區 魏志*

苗栗頭份市 謝毅*

新北土城區 魏志*

新北新店區 林定*

台北南港區 Kev

新竹東區 林濬*

高雄鹽埕區 江寅*

新竹新豐鄉 朱進*

臺南永康區 霏*

高雄林園區 張福*

高雄新興區 賴宥*

台中龍井區 林皇*

新竹新豐鄉 張景*

臺南關廟區 劉恒*

新竹東區 范文*

高雄鳳山區 翁孟*

宜蘭蘇澳鎮 陳岳*

新北三重區 陳慶*

桃園桃園區 林育*

高雄大寮區 葉冠*

宜蘭冬山鄉 方志*

新北五股區 翁豪*

台北松山區 張儀*

南投市 鄒昌*

新北市板橋區 張銘*

【1/17得獎名單】

1/17一年份衛生棉 得獎者：

嘉義太保市 林義*

台中清水區 馬梓*

桃園龜山區 黃雅*

新北中和區 吳佳*

新北三重區 許鈞*

新北中和區 許培*

新北土城區 葉士*

台北內湖區 李欣*

1/17量多型兩包 得獎者：

花蓮吉安鄉 廖子*

高雄鳳山區 陳雨*

台北中山區 張楨*

新北泰山區 陳長*

雲林虎尾鎮 黃詩*

桃園中壢區 李治*

台北文山區 黃佳*

新北林口區 郭炬*

台北萬華區 陳曉*

臺北北投區 楊景*

桃園蘆竹區 張仕*

臺北士林區 洪惠*

新竹新豐鄉 周劭*

台中北屯區 賴娜*

桃園桃園區 李秋*

台南永康區 陳重*

新北中和區 林沅*

彰化和美鎮 陳漢*

新北新莊區 連建*

台南中西區 韋*

臺北內湖區 徐秀*

台中大里區 賴玟*

台北內湖區 陳志*

基隆安樂區 黃婉*

高雄新興區 葉品*

桃園平鎮區 鍾秋*

高雄大寮區 林惠*

台東臺東市 宋繼*

台北內湖區 歐陽**

基隆安樂區 白秀*

台中豐原區 邱敏*

臺北萬華區 張暄*

新北三重區 王晴*

台中太平區 賴玉*

台北松山區 林語*

彰化花壇鄉 黃嘉*

台北文山區 趙嘉*

宜蘭五結鄉 羅堃*

桃園桃園區 蔡淑*

新北板橋區 何憶*

高雄楠梓區 陳瑋*

新北永和區 宋碧*

新北三重區 何佳*

高雄苓雅區 王萩*

宜蘭羅東鎮 周杏*

臺中大里區 楊佳*

臺北中山區 黃鈺*

高雄岡山區 韋思*

新北土城區 李麗*

新竹北區 黃雅*

新北深坑區 潘治*

新北泰山區 林嘉*

高雄小港區 涂*

新北淡水區 曾春*

台北士林區 張淑*

台中大里區 吳政*

基隆信義區 李健*

高雄鳳山區 王國*

嘉義太保市 陳鳳*

新北蘆洲區 楊振*

台北中正區 陳惠*

桃園龜山區 徐瑞*

台中大里區 李中*

臺南永康區 李美*

高雄左營區 劉秉*

桃園桃園區 許淑*

台中西屯區 莊士*

台中沙鹿區 李孟*

台北大同區 李昀*

新北淡水區 彭韻*

台南東區 萬啟*

桃園桃園區 游晨*

新北林口區 莊靜*

新北泰山區 賴香*

桃園中壢區 徐源*

新北中和區 林沅*

臺中后里區 陳宥*

高雄楠梓區 林惠*

台中南區 陳美*

台北大安區 許立*

【1/14得獎名單】

1/14一年份衛生棉 得獎者：

新北汐止區 歐嘉*

台南安平區 姜人*

新北土城區 陳釔*

桃園中壢區 郭雪*

台北中山區 莊雅*

新北新莊區 游雅*

新北汐止區 賴亭*

雲林元長鄉 田曉*

1/14量多型兩包 得獎者：

臺中西屯區 邱春*

臺中南屯區 楊惟*

臺南永康區 薛能*

臺北中正區 陳*

高雄岡山區 邱重*

高雄楠梓區 陳佳*

高雄鼓山區 郭美*

新北新莊區 白曉*

高雄岡山區 邱重*

臺中大里區 Mii Lan Hua

新北板橋區 劉士*

屏東屏東市 李怡*

新竹東區 彭彩*

高雄鳳山區 黃雅*

桃園龍潭區 夏崢*

新北蘆洲區 蔡金*

桃園八德區 陳姿*

許淑*

台北中山區 施均*

新竹東區 李依*

屏東南州鄉 陳饒*

臺北中山區 吳秋*

桃園平鎮區 李淑*

高雄岡山區 邱彥*

新北新莊區 陳子*

台南安平區

台中南屯區 甘桂*

高雄三民區 蔡金*

新北五股區 林士*

彰化二林鎮 徐淑*

臺南六甲區 張嘉*

新竹芎林鄉 曹碧*

臺北大安區 孫正*

彰化和美鎮 陳召*

屏東新園鄉 hi

台北北投區 曹家*

嘉義梅山鄉 江庭*

新北樹林區 王文*

高雄岡山區 高志*

新北新店區 蔡敦*

桃園蘆竹區 高東*

臺南永康區 陳鈺*

桃園八德區 陳正*

屏東屏東市 林誠*

臺中烏日區 姚煚*

桃園桃園區 張琪*

新北板橋區 廖佳*

桃園中壢區 蘇國*

新北中和區 黃文*

新北土城區 許乃*

彰化和美鎮 陳召*

台北士林區 孫暐*

臺北內湖區 邵靜*

臺南北區 林盈*

桃園中壢區 洪紫*

臺北文山區 王凱*

彰化溪湖鎮 陳亮*

苗栗苗栗市 林宇*

新北土城區 陳正*

基隆安樂區 林思*

新竹東區 陳玉*

桃園觀音區 陳春*

新竹新豐鄉 朱進*

臺南新營區 吳玄*

彰化埔鹽鄉 劉煥*

高雄岡山區 高志*

高雄三民區 黃俊*

新北林口區 吳宗*

新竹東區 呂添*

臺北內湖區 袁立*

台北中山區 陳全*

桃園蘆竹區 蔡俊*

桃園中壢區 王聖*

高雄岡山區 邱重*

高雄茄萣區 李彥*

台南永康區 賴怡*

新竹竹北市 蔡先*

高雄左營區 吳宜*

高雄湖內區 孫嘉*

高雄鳳山區 王國*

【1/13得獎名單】

1/13一年份衛生棉 得獎者：

新北林口區 陳品*

宜蘭宜蘭市 陳映*

新北三重區 吳善*

新北八里區 洪詰*

臺南安南區 林佩*

台南北區 林靜*

新北中和區 劉霽*

雲林麥寮鄉 雷明*

1/13量多型兩包 得獎者：

台南南區 徐幼*

宜蘭羅東鎮 蕭伊*

台中大甲區 郭伃*

新北中和區 許少*

新北汐止區 王璟*

桃園龜山區 曾薏*

桃園平鎮區 韓其*

臺南南區 吳秋*

新北中和區 蔡素*

新竹北區 彭鈺*

新北三重區 陳藝*

嘉義中埔鄉 張翠*

新北三重區 陳淑*

花蓮花蓮市 施聖*

蔡怡*

台北內湖區 林淑*

新北新莊區 徐玉*

台中南屯區 黃湘*

桃園中壢區 張淑*

雲林二崙鄉 廖偲*

桃園蘆竹區 邱珍*

桃園中壢區 劉慧*

彰化員林市 黃玉*

桃園平鎮區 宋沛*

桃園桃園區 莊雅*

臺中西屯區 潘慧*

高雄林園區 蔡佳*

台中大甲區 徐佩*

高雄苓雅區 黃淑*

台中龍井區 蘇玲*

宜蘭羅東鎮 林星*

桃園龍潭區 張宜*

台南永康區 沈雅*

嘉義太保市 陳青*

新北淡水區 羅慧*

台北萬華區 鄭冰*

臺北大安區 陳雯*

嘉義民雄鄉 張雅*

王鈴*

新竹新豐鄉 賴珠*

南投埔里鎮 蔡盈*

台中大雅區 Mag Lin林**

臺北內湖區 薛雅*

臺南南區 吳秋*

高雄鼓山區 王幸*

新北淡水區 顏麗*

台中神岡區

新北三峽區 陳姝*

台南歸仁區 王李*

新竹竹北市 姜淑*

桃園楊梅區 黃美*

新北泰山區 許彩*

桃園平鎮區 李盈*

高雄鳳山區 章佳*

新北三重區 丁姿*

桃園八德區 楊珮*

台北中山區 楊麗*

台南東區 林侑*

臺北大安區 陳宥*

台南仁德區 邱志*

臺北內湖區 郭獻*

臺南永康區 林龍*

臺北大安區 温居*

臺中潭子區 林芳*

南投南投市 陳泰*

新北板橋區 兵承*

臺北士林區 葛瑞*

高雄大寮區 莊琇*

苗栗頭份市 饒仁*

苗栗竹南鎮 陳美*

新北淡水區 許惟*

桃園桃園區 袁振*

新北蘆洲區 林建*

臺北中正區 趙*

宜蘭礁溪鄉 黃子*

新北新店區 彭明*

臺中太平區 馬宗*

雲林斗六市 歐浚*

桃園桃園區 廖恆*

嘉義新港鄉 林詩*

【1/12得獎名單】

1/12一年份衛生棉 得獎者：



台中西屯區 魏育*

臺中大雅區 陳錦*

高雄鼓山區 陳惠*

台北信義區 陶振*

新北五股區 邱世*

高雄左營區 吳佳*

新北雙溪區 林純*

新北板橋區 吳美*

1/12量多型兩包 得獎者：

桃園桃園區 張嘉*

屏東新園鄉 郭品*

台南西港區 林紜*

新竹北區 許雅*

臺中北區 黃琤*

臺北北投區 郭芷*

臺南東區 陳雅*

台南新化區 黃郁*

雲林斗六市 劉庭*

台北萬華區 徐衣*

台中大雅區 王淑*

新北板橋區 葉采*

高雄楠梓區 劉伊*

雲林斗六市 王喬*

彰化鹿港鎮 李淑*

台北士林區 鐘郁*

台北中山區 周金*

新北板橋區 鄭琇*

新北永和區 江亭*

花蓮花蓮市 余俐*

臺北中山區 林雅*

桃園平鎮區 陳以*

台北南港區 蘇秀*

台南永康區 吳慧*

新北永和區 李瓊*

台中太平區 吳佳*

雲林水林鄉 林雅*

屏東萬丹鄉 陳雅*

基隆安樂區 丁婉*

台中大肚區 張容*

臺中太平區 羅銹*

新北中和區 陳淑*

新竹芎林鄉 翁瑞*

新北汐止區 羅彗*

台南新化區 謝玉*

台北萬華區 方如*

彰化溪湖鎮 楊淇*

新北土城區 鄧雅*

高雄三民區 蔡孟*

新北板橋區 高嘉*

台南安南區 黃俞*

高雄小港區 詹雅*

彰化福興鄉 孫雅*

新北蘆洲區 張淑*

臺北中山區 詹淑*

屏東高樹鄉 陳俐*

高雄小港區 詹雅*

台中太平區 賴億*

新北新店區 蘇于*

台北中正區 王雅*

新北五股區 吳雅*

雲林西螺鎮 周怡*

臺北南港區 葉品*

高雄苓雅區 雷勻*

新北五股區 曹瓊*

台北信義區 蔡雨*

台北文山區 陳麗*

高雄鳥松區 吳姿*

高雄楠梓區 高瑜*

新北新店區 高慈*

高雄梓官區 蔡雅*

新北淡水區 陳欣*

臺中神岡區 宋思*

新北蘆洲區 吳雪*

彰化花壇鄉 吳寶*

桃園中壢區 王麗*

基隆仁愛區 黃婉*

高雄旗山區 陳軍*

高雄鳳山區 黃民*

臺中北屯區 賴相*

臺北信義區 何昇*

高雄左營區 周品*

台中大里區 徐藝*

新北樹林區 江宜*

新北新莊區 李柄*

新北永和區 黃冠*

桃園平鎮區 郭金*

新北三重區 簡培*

新北新莊區 陳彥*

高雄三民區 蔡明*

【1/11得獎名單】

1/11一年份衛生棉 得獎者：

台中龍井區 柯雅*

台北大安區 蕭戎*

嘉義布袋鎮 沈萬*

苗栗公館鄉 邱竹*

台中西屯區 陳浿*

新北三重區 何勇*

臺中大里區 賴兪*

新北樹林區 葉筱*

1/11量多型兩包 得獎者：

基隆信義區 李漢*

臺北內湖區 郭彥*

高雄前鎮區 汪傳*

高雄路竹區 翁克*

新北土城區 李國*

高雄茄萣區 林潔*

臺南中西區 蕭筱*

臺北大安區 江家*

桃園中壢區 黃玫*

屏東萬巒鄉 鍾惠*

新竹新豐鄉 張伊*

台北大安區 何宜*

台中大甲區 熊哲*

臺南北區 王菁*

台北內湖區 林政*

宜蘭員山鄉 林宜*

臺北大安區 胡育*

彰化永靖鄉 詹瓊*

台北信義區 黃鈺*

新北五股區 蔡沐*

新北新店區 吳玟*

桃園桃園區 馮鈺*

新北中和區 張茜*

新北新店區 梁衍*

新北永和區 江隆*

雲林斗南鎮 張嘉*

臺北士林區 趙*

彰化田尾鄉 胡媁*

苗栗苑裡鎮 趙珮*

新北新店區 鄭詠*

臺北內湖區 張恩*

台北信義區 黃郁*

高雄仁武區 洪于*

台北北投區 莊莉*

臺北文山區 王維*

台中神岡區 陳巧*

台北北投區 阮柏*

嘉義鹿草鄉 吳欣*

苗栗三灣鄉 林蓁*

新北新莊區 李沛*

彰化埔心鄉 薛文*

新竹北區 楊昊*

桃園楊梅區 林玉*

桃園楊梅區 謝雅*

台中梧棲區 連佳*

台中南區 游書*

新北土城區 林恩*

台南永康區 王尹*

台南安南區 高晨*

桃園平鎮區 羅晟*

新北新店區 韋映*

台中豐原區 陳鉑*

桃園蘆竹區 陳韋*

嘉義六腳鄉 李國*

新北三重區 葉文*

臺北中山區 林均*

新北板橋區 沈敏*

桃園新屋區 莊智*

臺中烏日區 李欣*

台南新市區 孫新*

高雄左營區 柯佩*

新北中和區 劉孟*

台中南屯區 黃士*

花蓮吉安鄉 林哲*

新北新店區 高苹*

雲林西螺鎮 廖秀*

嘉義水上鄉 鄭伊*

台北南港區 蔡詩*

彰化和美鎮 曾恒*

新北土城區 蘇圓*

台中太平區 黃采*

台南東山區 江哲*

新北五股區 鐘懷*

桃園八德區 詹華*

臺北中正區 林尚*

台北士林區 楊怡*

臺中沙鹿區 蔡志*

台南安南區 郭柏*

新北三重區 李苑*

台中烏日區 黃若*

台中霧峰區 吳宜*

高雄楠梓區 莊婷*

陳芃*

桃園桃園區 蔡沛*

雲林斗六市 賴曉*

新北板橋區 翁淑*

台北內湖區 莊竣*

台北信義區 林姿*

臺東臺東市 高承*

新北新莊區 王雅*

新北三重區 黃仁*

台中梧棲區 黃靖*

台南北區 陳麗*

苗栗卓蘭鎮 王雅*

桃園龜山區 蔡如*

雲林崙背鄉 林佳*

嘉義中埔鄉 余佳*

彰化秀水鄉 鄭佳*

高雄鳳山區 王銘*

桃園新屋區 呂雅*

台北松山區 蘇鈺*

臺南新營區 林炳*

新竹東區 賴采*

新北板橋區 洪紫*

臺中西屯區 謝詠*

新北鶯歌區 王韋*

新北萬里區 謝婉*

彰化彰化市 謝依*

台中清水區 洪紫*

宜蘭員山鄉 張秀*

桃園楊梅區 游蕙*



【1/10得獎名單】

1/10一年份衛生棉 得獎者：

台南仁德區 林子*

苗栗銅鑼鄉 李瑞*

高雄小港區 彭憶*

屏東屏東市 黃彗*

新北板橋區 許韶*

桃園八德區 彭耀*

台中清水區 徐鈺*

新竹北區 李翊*

1/10量多型兩包 得獎者：

台中太平區 曾彩*

新北新莊區 林慧*

臺中西屯區 蕭雅*

臺南官田區 楊琇*

桃園大溪區 李曉*

臺中西屯區 謝岳*

桃園大園區 黃信*

彰化竹塘鄉 杜佳*

雲林斗六市 黃姵*

新北新莊區 梅僑*

台中北屯區 游彩*

臺中北區 江晨*

新北板橋區 江芸*

臺中大里區 賴兪*

臺南南區 許鈞*

高雄前金區 陳宏*

台中大里區 鴻*

高雄楠梓區 章昶*

新竹竹北市 李俊*

桃園八德區 謝岳*

桃園中壢區 盧懿*

新北三重區 楊佩*

楊淑*

台中太平區 黃

台中沙鹿區 陳芯*

新竹北區 許仁*

桃園蘆竹區 莊雅*

台北大同區 李思*

彰化和美鎮 卓巧*

彰化鹿港鎮 張佳*

台北內湖區 李珮*

基隆安樂區 林岳*

桃園平鎮區 束育*

臺中烏日區 徐琬*

雲林斗六市 黃鈺*

台南永康區 陳靖*

高雄大寮區 林惠*

屏東萬丹鄉 李靜*

新北樹林區 楊惟*

台中烏日區 李家*

高雄小港區 陳燕*

屏東屏東市 林咏*

台北北投區 練晏*

彰化和美鎮 柯伊*

新北五股區 郭薰*

桃園龍潭區 陳依*

新北三重區 王之*

彰化彰化市 許銘*

新北三重區 簡月*

臺中北區 江晨*

高雄前金區 吳秀*

台南永康區 戴嘉*

新北新莊區 陳怡*

彰化田中鎮 朱姵*

新北三重區 林緯*

臺中西屯區 邱柏*

鄭素*

臺中太平區 林奕*

臺中西屯區 郝旭*

新北汐止區 陳敬*

新竹東區 陳*

台北文山區 邱瑞*

臺南佳里區 林柏*

彰化伸港鄉 李妍*

臺中大里區 王薇*

臺中西屯區 邱春*

新北永和區 簡瑞*

台南東區 陳登*

桃園龜山區 郭怡*

新北蘆洲區 李芷*

高雄大社區 何技*

新竹竹北市 陳宜*

臺中烏日區 徐琬*

新竹竹北市 楊少*

新北樹林區 葉雅*

新北林口區 陳怡*

基隆仁愛區 高子*

新北三峽區 彭正*

臺中西屯區 邱春*

桃園大園區 黃信*



【1/7得獎名單】

1/7一年份衛生棉 得獎者：

台南仁德區 葉榮*

新北蘆洲區 黃宥*

臺南北區 施長*

桃園大園區 蔣玠*

臺南安南區 黃幸*

高雄楠梓區 柳博*

高雄旗山區 陳玉*

台南六甲區 張嘉*

1/7量多型兩包 得獎者：

台北大安區 劉郁*

台南南區 陳虹*

屏東高樹鄉 吳晨*

新北新莊區 陳婉*

桃園八德區 劉冠*

新北新莊區 張愷*

台中東勢區 李紜*

桃園中壢區 陳淑*

新北板橋區 曹依*

南投南投市 洪琳*

臺北內湖區 黃子*

新北新店區 李玉*

新北淡水區 李惠*

基隆信義區 林黎*

雲林褒忠鄉 謝安*

南投南投市 蕭芝*

台北內湖區 林怡*

彰化員林市 蘇莉*

台北內湖區 張碧*

新北蘆洲區 張錦*

臺北北投區 陳晉*

高雄岡山區 邱思*

台南佳里區 盧孟*

雲林虎尾鎮 章婉*

彰化伸港鄉 林姿*

台中西區 黃詩*

彰化秀水鄉 梁虹*

高雄三民區 陳蓉*

嘉義水上鄉 許雲*

臺北內湖區 吳嫜*

新竹竹北市 黃皓*

新北泰山區 許淑*

新竹芎林鄉 鄭庭*

高雄小港區 佘采*

桃園八德區 滕如*

李麗*

新北新莊區 陳筱*

新北樹林區 陳宇*

花蓮花蓮市 郭王*

新北新店區 鄭雅*

新北三重區 郭心*

新北板橋區 連千*

新北土城區 周卉*

高雄彌陀區 高寧*

基隆信義區 鄧家*

新北板橋區 游安*

新北永和區 鍾惠*

高雄前鎮區 王貴*

雲林元長鄉 石雅*

台北文山區 江庭*

台北士林區 陳慈*

高雄楠梓區 莊慧*

基隆安樂區 林倢*

高雄湖內區 蘇于*

新北淡水區 黃馨*

台南安平區 簡佩*

基隆暖暖區 張秀*

桃園八德區 張麗*

高雄岡山區 林秀*

桃園桃園區 林秋*

新竹竹北市 蘇雅*

台北大安區 鄭琪*

彰化埤頭鄉 李明*

新北鶯歌區 陳佳*

嘉義大林鎮 簡嘉*

台南北區 鄭家*

新北新莊區 劉怡*

新北板橋區 鄭翔*

桃園桃園區 胡照*

臺中北區 江晨*

新北三重區 蕭博*

新北三峽區 楊凱*

臺中清水區 楊惟*

台南北區 吳汶*

新北三重區 吳建*

桃園楊梅區 鄒淵*

桃園龍潭區 施柏*

台北中山區 林哲*

高雄大社區 邱品*

台中大里區 盧孟*

【1/6得獎名單】

1/6一年份衛生棉 得獎者：

台中東區 周思*

高雄前鎮區 楊依*

臺南北區 吳淑*

新北中和區 陳庭*

新北泰山區 蔡明*

彰化埔鹽鄉 施堯*

新北中和區 張延*

高雄左營區 鄭進*

1/6量多型兩包 得獎者：

彰化彰化市 周欣*

屏東恆春鎮 張糯*

新北新莊區 蔡佳*

新北蘆洲區 胡嘉*

新竹東區 林怡*

新北板橋區 陳麗*

雲林莿桐鄉 林芳*

屏東屏東市 黃子*

新竹香山區 葛依*

苗栗竹南鎮 張瀛*

臺北士林區 李佳*

彰化員林市 游佳*

高雄鳳山區 謝昀*

台中豐原區 吳季*

苗栗通霄鎮 麥淑*

臺北士林區 李旻*

新竹北區 陳虹*

高雄三民區 常雅*

新北新莊區 葉千*

屏東新園鄉 周秀*

臺中豐原區 何淑*

台中霧峰區 林君*

高雄鳳山區 張淑*

宜蘭冬山鄉 賴姿*

劉欣*

台北中正區 陳惠*

新北中和區 洪慧*

臺南佳里區 黃瀞*

雲林斗南鎮 沈宜*

嘉義西區 江郁*

台中南區 洪珮*

台中北屯區 翁千*

新北三重區 吳沂*

屏東屏東市 劉譯*

臺南北區 吳晶*

花蓮花蓮市 謝佳*

高雄楠梓區 陳欣*

台北萬華區 莊璧*

雲林斗六市 余宜*

高雄旗山區 柯惠*

台南永康區 黃冠*

臺北士林區 陳明*

台中潭子區 鍾宜*

臺北文山區 黃瓈*

王育*

高雄岡山區 黃文*

桃園中壢區 黃玉*

台中北區 楊素*

臺中西屯區 周美*

臺南中西區 沈秀*

高雄鳳山區 蘇品*

台北大同區 劉小*

台北中正區 詹美*

台北內湖區 張鳳*

臺中南區 李蕙*

台北中山區 王琳*

新北新莊區 李韋*

新北新莊區 林詠*

台南永康區 鄭丞*

桃園龍潭區 蔡建*

宜蘭員山鄉 李柏*

台北信義區 李詩*

嘉義東區 林建*

新北中和區 趙自*

台中東區 郭佳*

苗栗苗栗市 張建*

苗栗苗栗市 葉天*

宜蘭五結鄉 廖國*

臺南永康區 孫偉*

高雄岡山區 傅正*

新竹東區 葉勝*

雲林褒忠鄉 何金*

桃園桃園區 黃遠*

新北中和區 蔡蕙*

高雄岡山區 黃麗*

新北中和區 林敏*

高雄大社區 郭彥*

台中龍井區 戴瑀*

台南永康區 徐淑*

新北三重區 吳娜*

【1/5得獎名單】

1/5一年份衛生棉 得獎者：

台中清水區 王慧*

新北新莊區 廖怡*

台中東區 謝穎*

臺北信義區 陳雅*

桃園龜山區 林雨*

新北鶯歌區 童元*

彰化彰化市 温豈*

新北板橋區 李昶*

1/5量多型兩包 得獎者：

新北板橋區 張巧*

臺中大肚區 蕭淑*

台北萬華區 楊雅*

桃園桃園區 陳詩*

桃園八德區 葉芳*

台中南屯區 陳怡*

台北松山區 杜芸*

高雄楠梓區 陳依*

花蓮花蓮市 林欣*

新竹北區 呂雅*

新北三峽區 莊馥*

桃園龜山區 Lin*

台中沙鹿區 莊菱*

新竹香山區 楊梓*

彰化員林市 吳秀*

屏東新園鄉 楊婉*

新北新莊區 林佳*

台南新市區 王心*

台北松山區 呂宜*

高雄大社區 賴韻*

屏東潮州鎮 羅*

高雄三民區 王秀*

新北板橋區 許*

彰化伸港鄉 李珮*

台中南屯區 陳靜*

南投南投市 邱珮*

屏東屏東市 陳蕙*

台南東區 陳儀*

臺中南屯區 林小*

黃奕*

臺中梧棲區 陳詩*

新北土城區 李宣*

桃園龍潭區 閻*

臺中南區 陳淑*

台中北屯區 李宛*

雲林二崙鄉 陳玟*

桃園桃園區 呂玟*

台中西屯區 陳嬿*

台中大肚區 甘倍*

桃園觀音區 郭孟*

新竹橫山鄉 高筱*

新北淡水區 璐嫚****

新北永和區 陳思*

新北板橋區 江雅*

台中北區 侯葦*

彰化社頭鄉 曹芳*

彰化伸港鄉 柯進*

桃園桃園區 張鎧*

基隆仁愛區 郭庭*

台中豐原區 顏名*

台中龍井區 黃勇*

彰化彰化市 黃韋*

台北大安區 張雅*

台北南港區 潘志*

桃園蘆竹區 劉偉*

臺中西屯區 潘育*

桃園八德區 吳志*

桃園中壢區 葉忠*

高雄鳳山區 呂蓓*

新竹湖口鄉 姚定*

苗栗頭份市 賴俊*

新北新莊區 張建*

臺中梧棲區 紀明*

台東臺東市 吳景*

高雄前鎮區 蔡依*

高雄梓官區 黃瓊*

新北蘆洲區 洪雅*

台中太平區 Fan

新北中和區 莊茗*

台北萬華區 游惠*

新竹湖口鄉 張雯*

桃園桃園區 黃麗*

台中東勢區 劉佳*

新北淡水區 黃慧*

桃園觀音區 胡玉*

高雄前金區 陳孟*

臺中石岡區 黃沛*

新北汐止區 許善*

新北中和區 陳映*

雲林斗六市 高碧*

【1/4得獎名單】

1/4一年份衛生棉 得獎者：



827349 高雄左營區 凃雅*

517845 臺南北區 施佳*

28297 新北新店區 詹育*

1014147 台北內湖區 陳皓*

1000307 新北板橋區 銀元*

1552495 彰化花壇鄉 詹宏*

1146173 花蓮玉里鎮 詹蕙*

4304 新北土城區 張惠*

1/4量多型兩包 得獎者：

668941 新北鶯歌區 魏百*

517845 臺南北區 施佳*

686413 新北永和區 李佩*

280078 台南新市區 林芳*

926226 臺中大甲區 詹翊*

1086609 雲林東勢鄉 黃美*

1533176 宜蘭五結鄉 林依*

1287659 嘉義太保市 萱*

1580145 新北三重區 陳秀*

1396539 雲林二崙鄉 黃映*

827349 高雄左營區 凃雅*

970320 台南安平區 陳重*

565498 台中烏日區 黃慧*

1079616 桃園大園區 許妍*

383285 馮育*

316941 桃園中壢區 張夢*

273786 臺中北屯區 蔡秀*

296046 台中大肚區 劉淑*

1458387 新北板橋區 劉沛*

500930 新北三重區 張秋*

937173 台北中山區 陳凱*

1217612 臺北信義區 廖惠*

1473327 彰化彰化市 游莉*

263656 台中南區 陳怡*

198510 新北蘆洲區 許惠*

1414371 臺中太平區 江玉*

1257887 桃園龜山區 吳喬*

923034 桃園楊梅區 吳心*

403795 新北三重區 莊人*

1095519 新北中和區 游玉*

595680 新北土城區 邱淑*

1441477 高雄岡山區 林秀*

916207 桃園中壢區 詹蕙*

1400486 高雄苓雅區 章茗*

64283 台北信義區 金育*

390858 臺東太麻里鄉 王芷*

809324 新北汐止區 李秋*

932872 台中大里區 謝孟*

1472029 台中石岡區 連文*

1154934 苗栗竹南鎮 劉芃*

1177522 臺南中西區 蔡妤*

1430522 台南東區 吳佩*

196397 新北汐止區 廖雅*

1255348 新北中和區 林利*

526 新北蘆洲區 蔡環*

1019136 高雄仁武區 洪于*

944761 台南北區 陳怡*

1071093 桃園蘆竹區 陳芳*

196432 台中石岡區 劉思*

1576922 彰化二林鎮 許培*

1579940 臺中大甲區 鄭靜*

41354 新北新店區 馮晨*

1442197 新北三重區 洪華*

2221 新北新莊區 陳怡*

9632 桃園楊梅區 邱曼*

943092 雲林林內鄉 高敏*

282471 桃園中壢區 李沛*

1247906 新竹北區 顧可*

1464109 台北信義區 鄭佳*

1403218 苗栗苑裡鎮 李佳*

1070996 臺中潭子區 林智*

939572 新北汐止區 李瑞*

1114256 苗栗苗栗市 劉子*

112421 高雄梓官區 賴惠*

1004192 新竹湖口鄉 陳世*

928534 新竹東區 張觀*

198184 新北三重區 蔡以*

1176019 台中豐原區 游宗*

1473819 桃園中壢區 林良*

996598 新北泰山區 徐郁*

1056816 高雄仁武區 林長*

189219 高雄左營區 鄭丞*

911855 桃園中壢區 林嫣*

1431697 宜蘭員山鄉 楊芳*

616 台南麻豆區 邱斌*

1550722 高雄左營區 盧怡*

1082091 台南永康區 陳立*

991360 高雄小港區 李佳*

1456241 屏東泰武鄉 白瑞*

1545223 臺南仁德區 葉怡*

【1/3得獎名單】

1/3一年份衛生棉 得獎者：

高雄鳳山區 林秀*

高雄苓雅區 章茗*

新北中和區 張玉*

宜蘭員山鄉 黄麗*

新北蘆洲區 陳軍*

臺中西屯區 吳宥*

新北淡水區 鹿文*

臺南鹽水區 白如*

1/3量多型兩包 得獎者：

新北中和區 王文*

彰化大村鄉 黃冠*

宜蘭羅東鎮

臺中北區 江晨*

台中清水區 蔡粹*

高雄鼓山區 趙慧*

台中太平區 林建*

台北士林區 郭庭*

桃園平鎮區 賴威*

臺中太平區 吳宗*

台南永康區 陳雅*

屏東萬丹鄉 李成*

黃若*

嘉義大林鎮 張詩*

新北樹林區 杜函*

新竹竹東鎮 張莉*

新北新莊區 盧政*

台南新市區 林芳*

新北樹林區 林麗*

新北鶯歌區 游嘉*

屏東泰武鄉 白瑞*

新北三重區 洪華*

台中后里區 張純*

雲林虎尾鎮 郭璥*

台北中山區 許瓊*

新竹橫山鄉 林玎*

新北土城區 鍾佩*

新北三重區 賴盈*

屏東屏東市 侯美*

臺北大同區 蘇莉*

高雄岡山區 林秀*

臺中豐原區 王佳*

新北三峽區 張寧*

臺南安南區 洪采*

嘉義東石鄉 王姿*

新北三重區 陳秀*

台中西屯區 施婉*

花蓮玉里鎮 王*

台南麻豆區 鄭佳*

新北新莊區 許素*

台北中山區 陳昱*

高雄三民區 章瀞*

台北松山區 陳惠*

桃園八德區 金育*

台中石岡區 連文*

新北三重區 蔡綺*

台北內湖區 徐敏*

高雄前鎮區 陳之*

桃園蘆竹區 林秋*

臺中北區 陳慧*

高雄大社區 鄧蕙*

新竹竹北市 許夢*

台北信義區 陳宇* Una

高雄左營區 凃雅*

苗栗竹南鎮 陳小*

新北三重區 張秋*

新竹湖口鄉 章慧*

新北新店區 馮晨*

新北樹林區 沈祖*

臺南中西區 蔡妤*

台南東區 李韋*

高雄大寮區 盧子*

嘉義竹崎鄉 李適*

新北中和區 張玉*

台南仁德區 鄭旭*

彰化彰化市 游莉*

台北士林區 黃煒*

高雄苓雅區 章茗*

新北三重區 蔡雅*

新北中和區 游玉*

台北大同區 蘇佩*

台中北屯區 翁翊*

桃園大園區 許妍*

台南新市區 方逸*

新北新莊區 方

臺中中區 凃立*

新竹湖口鄉 陸*

台中大肚區 林靜*

高雄仁武區 吳宜*

林心*

【12/30得獎名單】

12/30一年份衛生棉 得獎者：



桃園中壢區 謝延*

台北信義區 張詠*

新北板橋區 楊子*

新北新莊區 陳玉*

桃園八德區 陳思*

台北士林區 陳懷*

苗栗苗栗市 張建*

嘉義朴子市 陳英*

12/30量多型兩包 得獎者：

台北中山區 楊子*

嘉義西區 洪雅*

新北蘆洲區 李夢*

臺北文山區 王慧*

台南仁德區 王郁*

彰化線西鄉 辛怡*

基隆安樂區 賴彥*

新北中和區 林雅*

臺中大甲區 陳琋*

台南安南區 莊佳*

彰化埔鹽鄉 施琬*

新北新莊區 許玉*

台北北投區 游佳*

新北三峽區 王雅*

臺中大甲區 李宜*

台中南屯區 許慧*

吳依*

臺北北投區 盧婉*

台北信義區 王育*

彰化彰化市 許方*

彰化彰化市 李麗*

新北汐止區 吳小*

桃園龜山區 張定*

新北淡水區 盧季*

新北中和區 楊甜*

新北三重區 吳娜*

桃園平鎮區 許紫*

新北永和區 陶伊*

臺中南屯區 林方*

台北中山區 蘇暐*

雲林斗六市 趙文*

桃園中壢區 林詩*

新北中和區 沈家*

臺南官田區 李淑*

高雄仁武區 林巧*

新北鶯歌區 杜孟*

新北板橋區 王郁*

新北蘆洲區 葉惠*

台中大里區 吳明*

彰化彰化市 郭柏*

台中神岡區 翁凌*

陳佳*

臺中南屯區 黃于*

嘉義民雄鄉 楊絲*

高雄前金區 蔡雅*

新北泰山區 盧明*

新北三重區 徐嘉*

新竹東區 廖婉*

高雄苓雅區 黃慧*

台中北屯區 蕭宇*

台中北屯區 黃雨*

新北汐止區 李心*

彰化員林市 顧秀*

台東臺東市 鄭舒*

高雄苓雅區 尤苙*

高雄三民區 林慧*

臺南下營區 沈羿*

高雄苓雅區 謝幸*

台北萬華區 朱鳳*

台南新市區 郭佳*

新北三重區 吳嫜*

桃園平鎮區 吳俞*

高雄鳳山區 徐瑞*

新北五股區 鄭韵*

花蓮花蓮市 林雅*

臺北中正區 侯惠*

新北永和區 黃*

台中龍井區 蔡翠*

新北中和區 林筱*

屏東內埔鄉 古惠*

彰化田中鎮 顏孟*

高雄鳳山區 蔡惠*

臺南永康區 陳盈*

基隆暖暖區 陳怡*

台北松山區 林倢*

臺中北屯區 鄭淑*

宜蘭員山鄉 藍才*

台北北投區 謝雅*

苗栗苗栗市 林宜*

台南安南區 鄭修*

【12/29得獎名單】

12/29一年份衛生棉 得獎者：

台中北屯區 陳姿*

雲林崙背鄉 李采*

台南仁德區 鄭旭*

臺北信義區 楊琇*

雲林莿桐鄉 廖婉*

高雄三民區 林佳*

嘉義大林鎮 李苑*

苗栗三義鄉 何昌*

12/29量多型兩包 得獎者：

新北汐止區 鍾櫻*

台北信義區 傅芷*

苗栗竹南鎮 朱奕*

新北汐止區 李曉*

新北新店區 李心*

苗栗苑裡鎮 周盈*

新北淡水區 卓宜*

台南永康區 江育*

嘉義民雄鄉 何嘉*

新北中和區 黃千*

高雄鹽埕區 陳穎*

台中龍井區 劉睿*

雲林虎尾鎮 胡雅*

新北蘆洲區 黃宥*

桃園八德區 劉姵*

新北中和區 林巧*

桃園龍潭區 林益*

新北淡水區 黃瀅*

高雄鼓山區 陳盈*

桃園桃園區 陳頤*

台南歸仁區 鍾雪*

新北新店區 黃欐*

新北板橋區 高生*

台北中正區 蔡佩*

嘉義西區 廖淑*

新北板橋區 陳宏*

新北三重區 何勇*

彰化秀水鄉 施慧*

新北三重區 楊長*

新竹竹東鎮 羅文*

臺中太平區 曾莉*

新北三重區 蔡國*

桃園大溪區 王世*

高雄三民區 蔡旻*

新北中和區 陳茹*

新北土城區 劉家*

基隆中正區 李佩*

彰化彰化市 李政*

臺中南區 吳欣*

基隆仁愛區 趙翊*

臺中西屯區 邱郁*

高雄苓雅區 張蕎*

臺北大同區 柯姵*

新北新莊區 許純*

張巧*

新竹竹東鎮 錢*

高雄三民區 陳秀*

高雄鳳山區 吳雅*

高雄鳳山區 蔡旻*

臺中豐原區 林芳*

新北樹林區 簡紹*

台南東區 李伊*

台南南區 葉青*

台南南區 杜敏*

台南六甲區 謝妤*

新北土城區 王淑*

台南新市區 林芳*

苗栗竹南鎮 張馨*

臺北信義區 楊琇*

臺中西區 張郁*

新北淡水區 劉淑*

新北蘆洲區 吳宇*

台中北屯區 鍾芮*

桃園中壢區 陳玉*

張筱*

新北板橋區 龔千*

基隆安樂區 廖珮*

南投南投市 謝慧*

南投埔里鎮 陳詩*

臺南永康區 沈欣*

新北新店區 謝明*

新北新店區 林珮*

臺北信義區 黃芝*

台南仁德區 黃莉*

台北北投區 莊巧*

新北新莊區 黃佩*

臺南永康區 陳亭*

新北林口區 廖婉*

臺中西屯區 吳怡*

新北中和區 李曉*

--

【12/28得獎名單】

12/28一年份衛生棉 得獎者：

1425258 新北林口區 蔡佩*

944959 台北南港區 陳怡*

337320 高雄仁武區 吳宜*

1365257 高雄前鎮區 顏妙*

954619 台中太平區 江緹*

1250099 臺南歸仁區 羅乃*

1096572 屏東屏東市 任國*

1441013 新北八里區 郭芸*

12/28量多型兩包 得獎者：

190545 高雄左營區 鄭淯*

1451317 嘉義朴子市 郭婉*

1576888 臺中大甲區 陳炫*

1161203 高雄左營區 蘇怡*

340869 桃園八德區 陳思*

58302 基隆仁愛區 黃雯*

1255745 施俐*

1538585 臺中北屯區 賴佩*

1540536 屏東東港鎮 蔡瑞*

15828 彰化彰化市 黃惠*

1535905 嘉義西區 陳樂*

1405365 宜蘭羅東鎮 林妍*

1073362 台北士林區 張淑*

940401 嘉義梅山鄉 黃音*

1026888 台中梧棲區 紀臻*

1551329 臺南東山區 林祺*

921331 新北三重區 李沛*

1466593 臺南新營區 卓淑*

198173 桃園桃園區 陳淑*

1449636 台中北區 劉芳*

1246982 雲林斗六市 徐麗*

1078563 新北板橋區 李家*

1185682 桃園楊梅區 劉涵*

1511245 彰化芳苑鄉 劉宥*

1536968 桃園蘆竹區 鄭詩*

1511709 彰化彰化市 蕭莛*

201943 新北中和區 魏英*

1150332 新北土城區 汪尹*

201093 高雄三民區 陳婉*

1367405 新北五股區 陳振*

1574976 高雄前鎮區 陳文*

27781 新北林口區 盧巧*

1502523 臺中西屯區 閔字*

748624 新竹竹北市 鄭旭*

823798 臺中南區 賴靖*

1402605 桃園中壢區 王品*

200942 雲林元長鄉 李育*

485864 桃園大園區 蕭佐*

1513654 新北汐止區 姚少*

1403156 新北汐止區 吳淑*

968501 新北土城區 盧曉*

1184357 臺南南區 高千*

1062433 新北中和區 陳汶*

1382940 高雄鳳山區 穆玉*

1240393 苗栗頭屋鄉 李嘉*

27781 新北林口區 盧巧*

1413289 桃園桃園區 胡碧*

748624 新竹竹北市 鄭旭*

570806 新北泰山區 蔡文*

1438132 花蓮吉安鄉 胡燕*

39799 台中潭子區 林芳*

1250518 高雄岡山區 王雯*

6888 台中北屯區 黃鈺*

953484 台南新市區 戚歆*

1205411 台北松山區 陳宜*

1438397 新北中和區 郭佩*

1475867 桃園蘆竹區 顏嘉*

59696 高雄左營區 盧怡*

1549270 新北蘆洲區 廖瀅*

301653 嘉義布袋鎮 蕭珮*

1145821 新北三重區 李思*

1247319 彰化彰化市 邱雯*

1503827 台南善化區 吳艾*

298560 臺中西屯區 楊萱*

1125614 台中烏日區 陳月*

1225660 新北板橋區 呂宜*

933881 花蓮花蓮市 李靜*

501283 嘉義竹崎鄉 黃音*

1228176 高雄甲仙區 霍素*

914346 彰化彰化市 楊陵*

1157376 台北中山區 彭惠*

823798 臺中南區 賴靖*

1247072 廖純*

544279 彰化二水鄉 林鳳*

1073147 新北中和區 謝佳*

1538588 臺中北屯區 賴佩*

1549460 新北五股區 余金*

1233204 台北中正區 邱湘*

415995 新竹湖口鄉 黃嵐*

1060138 桃園平鎮區 吳思*

--

【12/27得獎名單】

12/27一年份衛生棉 得獎者：

321899 台南將軍區 王韻*

1195686 花蓮吉安鄉 何雅*

1397942 屏東內埔鄉 王芊*

223860 新北新莊區 李盈*

218866 黃慧*

1407277 高雄旗山區 陳榮*

1502948 高雄楠梓區 曾雅*

232763 桃園平鎮區 余柔*

12/27量多型兩包 得獎者：

1072470 臺中北區 洪佳*

927464 新北五股區 黃靖*

1547428 新北汐止區 劉怡*

1544936 新北三重區 鍾心*

972882 新竹竹東鎮 范婕*

937290 新北板橋區 黃美*

2856 新北林口