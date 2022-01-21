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徐巧芯爆周玉蔻用幽靈新聞稿請款　內政部：一切合法且符合程序

▲▼周玉蔻9日一早錄製廣播節目。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

▲周玉蔻。（資料照／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者蔡文鈴／綜合報導

台北市議員徐巧芯指控資深媒體人周玉蔻所成立的《放言》媒體，以4篇幽靈新聞稿向內政部成功請款。對此，內政部澄清，內政部採購案皆依政府採購法依法辦理驗收，一切合法且符合程序，議員所言並非事實。

徐巧芯指出，110年放言拿了一個「國民身分證資訊安全強化推廣採購案」，在去年六月結案。然而，內政部結算驗收的執行內容裡面附上的新聞稿，在放言網站上竟然搜尋不到？

徐巧心指控，放言標案在驗收時，報給內政部的結案驗收報告裡面寫的四篇新聞稿，都沒有出現在放言的網站上，根本是詐騙、造假。而她會去告發本案驗收的公務員可能構成貪汙治罪條例的圖利罪；周玉蔻、放言則可能涉及使公務員登載不實罪，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

對此，內政部表示，為推動新式身分證，內政部委託放言公司進行相關宣導溝通，放言公司依契約應提交之4篇資安防護專題文章並投放平台。而後，因行政院院會決議暫緩新式身分證換發計畫，內政部與放言公司終止合約，放言公司已完成撰擬之專題文章便不適宜對外公開，並依合約第14條第4款規定，契約因政策變更，機關得終止契約，並補償廠商因此所生之損失，但不含所失利益。

內政部經參考其他傳媒公司有關宣導文稿撰擬之市場行情價格，會同政風、會計單位，依政府採購法辦理驗收，一切合法且符合市場行情與程序，經審認文字撰擬及專案企劃等費用支付9萬6,000元。

內政部強調，新式身分證暫緩後，相關採購案皆依政府採購法依法辦理驗收，一切合法且符合程序。

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