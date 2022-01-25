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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸本土新增確診降至18例　新疆現疫情22人染疫

▲▼新冠病毒,新冠疫情,大陸疫情,北京疫情。（圖／視覺中國）

▲北京採撿現場。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠疫情趨緩，24日新增確診45例，境外輸入佔27例、本土個案佔18例，另外有18例本土無症狀感染者。新疆也出現疫情，新增了6例確診及16例無症狀感染，共計22例。

據大陸國家衛健委通報，24日新增確診病例45例，其中境外輸入病例27例，分別是上海10例、廣西5例、雲南4例、北京3例、浙江3例、廣東2例，包含5例由無症狀感染者轉為確診病例，分別是浙江2例、廣西2例、廣東1例。

本土病例新增18例，分別是新疆6例，均在伊犁哈薩克自治州；北京5例，其中豐台區4例、朝陽區1例；河南3例，均在安陽市；河北2例，均在雄安新區；天津1例，在津南區；上海1例，在奉賢區。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

北京疫情仍在擴散，24日新增5例確診和1例無症狀感染者，其中多人在西南郊冷庫工作。北京境外輸入新增確診病例、2例無症狀感染者，無新增疑似病例。新疆也出現疫情，24日新增確診病例6例，無症狀感染者16例，為伊犁州霍爾果斯市報告。

截至1月24日24時，大陸現有確診病例2616例，其中重症病例9例；累計治癒出院病例98453例；累計死亡病例4636例；累計報告確診病例105705例，現有疑似病例6例；累計追蹤到密切接觸者1503506人，尚在醫學觀察的密切接觸者43568人。

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