「Omicron的妹妹」入侵高雄！　醫驚：注意第8條傳播鏈

▲Omicron變種病毒入侵台灣不久，就延燒出8條傳播鏈，導致本土疫情再度升溫。（示意圖）

圖文／鏡週刊

Omicron變種病毒入侵台灣，目前疫情已延燒出8條傳播鏈，其中高雄發現的第8條傳播鏈驗出「Omicron的妹妹」菲律賓株（BA.2），萬芳醫院精神科醫師潘建志今（25）日po文，BA.2變異在丹麥有取代Omicron的趨勢，「認為Omicron能達成群體免疫的想法，還是太天真。你看，馬上又出現BA.2妹妹來攪局了。」

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針對Omicron變種病毒在全球的狀況，潘建志今於臉書po文表示，被稱為「Omicron妹妹」的BA.2變異在丹麥有取代Omicron趨勢。「Omicron清除Delta，但BA.2又取代Omicron，所謂螳螂補蟬，黃雀在後。」

由於先前高雄就驗出BA.2的感染個案，潘建志提醒大家要小心提防，他也藉此機會分析，BA.2雖然被稱為Omicron的妹妹，但長的與姊姊Omicron-BA.1不太像，基因上有20至30個點位差異。「BA.2變異在S蛋白上和Omicron如此不同，本來能用PCR時出現的SGTF（S Gene Test Failure/S基因檢驗缺失）來快速分辨Omicron和Delta。但BA.2又沒有S基因檢驗缺失，一定要做基因定序。繼續用SGTF這招，會把BA.2誤認為Delta」。

至於有不少人認為Omicron有流感化的趨勢，未來有望朝與病毒共存的方向前進，潘建志則表示，「認為Omicron能達成群體免疫的想法，還是太天真。你看，馬上又出現BA.2妹妹來攪局了。醒醒吧，連Omicron都有妹妹了，你還是沒有。」



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