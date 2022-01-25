台北女灑738萬買「15個愛馬仕」！到手驚覺全是假貨　蝦皮回應了

記者閔文昱／綜合報導

1／25 06：45 更新蝦皮官方說法

Hermès（愛馬仕）是許多精品愛好者心目中的夢幻逸品，不過有買家在蝦皮賣場花了738萬購入15個愛馬仕包後，送去相關單位鑑定卻發現，這15個愛馬仕包「全是假貨」，氣得向蝦皮要求退款。對此，警方表示，目前已將8名賣家的帳號移送檢方偵辦。另外，蝦皮官方也做出最新回應了。

▲愛馬仕包是許多女性心中的殿堂級品牌，未料卻有人因想買包而受騙。（示意圖，與本文無關／資料照）

根據《TVBS新聞網》報導，台北一名許姓女子從前年底就在蝦皮賣場分別跟不同賣家買了15個愛馬仕包，前後共花了738萬，其中甚至包括以非洲淡水尼羅河的鱷魚皮製成，顏色猶如喜馬拉雅白雪皚皚山峰的「喜馬拉雅包」，結果收到商品後，卻發現品質粗糙，於是報警送相關單位鑑定，證實這15個愛馬仕包都是假貨，推估侵權市值破千萬。

對此，許小姐向8名賣家提告詐欺，目前這8名賣家的帳號都已移送檢方偵辦，但她也希望平台能負起相關責任，向她進行退款。

蝦皮回應，蝦皮購物於去年接獲消費者投訴時，便將遭檢舉的賣家帳號先行凍結，並配合警方進行相關調查， 而該案件刷退程序已於去年8月結案；蝦皮購物經查後發現此案存在爭議，說明如下：

1.該消費者向銀行提出刷退申請，但由於消費者提供之驗證資料經查非屬官方證明，因此蝦皮購物無法同意退款。

2.依據蝦皮購物服務條款，如消費者對於所購買之商品有疑慮，可於完成訂單前提出爭議或退貨申請，蝦皮購物會依據服務條款判斷並進行退貨及退款之處理；但因該消費者於未收到商品的情況下，即先行按下完成訂單，後續提出的檢舉內容也非購買的商品，且提出之資料欠缺相關照片和描述，資料來源亦有不明之處，蝦皮購物無從確認檢舉品項是否與要求刷退的品項相同，因此難以協助消費者進行退貨退款。

蝦皮表示，本案於進入退刷申請之預仲裁階段後，銀行與消費者進一步溝通，消費者即自願放棄提出國際卡組織仲裁申請，本案已於去年8月結案，「若後續警方有相關調查程序，蝦皮購物亦將盡力配合。」



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