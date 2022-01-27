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本土連爆地方急匡列！1.6萬人「隔離過除夕」　將1人吃年夜飯

▲高雄疫情延燒，環保局出動至確診者足跡大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄疫情延燒，環保局出動至確診者足跡大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布，國內今（27日）國內新增64例COVID-19確定病例，分別為21例本土個案及43例境外移入；另確診個案中無新增死亡。桃園亞旭電腦今無新增確診個案，但卻爆出3起零星感染，感染源待釐清。桃園加貝爾幼兒園相關案件又新增8人感染，其中1學童外婆曾赴錢都用餐，2起群聚可串聯。

指揮中心指揮官陳時中表示，為圍堵Omicron變異株疫情，地方政府積極匡列，因此隔離人數增加較快，目前正在居家隔離人數約8100人，每天略有變化。至於居家檢疫人數目前約2.4萬人，希望能盡量減少留在社區的病毒。

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▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥透露，目前正在居家隔離中的8100人當中，約有3500多人可趕在除夕前解隔離，另外4500多人必須在隔離中過年；居家檢疫部分，2.4萬人當中有1.2萬人可在除夕前改為自主健康管理，另1.2萬人持續列管。換算下來，除夕年夜飯會有超過1.6萬人在隔離中度過。

中央流行疫情指揮中心因應春節假期，訂定「COVID-19疫情期間民眾假期生活防疫指引」，提醒民眾在享受春節連假時，防疫措施不能忘。其中，若要探視老年人或嬰幼兒等免疫力較差對象，建議雙方都要完整接種疫苗；另外親友聚餐也盡量控制人數。

▲本土確診爆發，盧秀燕宣布：台中216院所春節照接種疫苗。（圖／記者游瓊華攝）

▲指揮中心提醒，探親時雙方都應完整接種疫苗。（圖／記者游瓊華攝）

陳時中坦言，這病毒之所以詭異、難防，就是因為它的傳播令人捉摸不定，各國因為這病毒很傷腦筋，目前我們就證據盡量匡列、圍堵，加上疫苗施打越來越多，個人防禦率越來越好，還有新藥物的引進，多方向努力把疫情控制住。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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