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獨／砸738萬買15個愛馬仕包攏系假　電商女董座親揭5星賣家騙術

記者黃宥寧／台北報導

「包治百病」，但買到假包真的欲哭無淚！北市從事電商業的許小姐，前年從蝦皮購物平台向標榜「專業代購，假一賠十」賣家，短短1個月內買了15個愛馬仕包包，共刷卡738萬，滿心期待收到包包後，卻發現LOGO粗糙、縫線不整齊。對此，許小姐接受《東森新媒體ETtoday》親曝整個受騙經過。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲許小姐於網路購物平台蝦皮，花了總共738萬購入15個Hermès（愛馬仕），竟然全都是假貨。（圖／記者黃宥寧翻攝）

七年級的許小姐受訪表示，她前年12月到去年1月，一個多月內向8個賣家共購買15個愛馬仕包，累積消費金額是738萬。她解釋，這些評價五顆星法國精品代購賣家，標榜「專業代購假一賠十」，但價差過大，她也反問賣家「愛馬仕通常不是會配貨嗎？」但賣家卻不斷以話術旋轉許小姐「因為我們都是專業代購，所以可以拿到稀缺的包又可以退稅，所以價格才會這麼低」於是她花了116萬買了市價約650萬包身以非洲淡水尼羅河的鱷魚皮製成，顏色因宛如喜馬拉雅白雪皚皚的山峰而得名「喜馬拉雅包」。

▼許小姐見該精品代購賣場評價相當高，不疑有他花了數百萬買包。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 愛馬仕。（圖／記者黃宥寧翻攝）


許小姐本以為高評價回饋應該是沒問題，於是用數張信用卡額度200萬，以刷卡方式，全額付清。豈料，陸續收到包包後，738萬的愛馬仕包們摸起來超粗糙，縫線不整齊，心生疑惑下，前往多家二手精品店想做鑑定售出，但商家都以「商品不符合規格」拒絕進一步鑑定收購；後來又在網路上詢問其它賣家才驚訝得知，原來愛馬仕全新包不會有折扣，若是員工自行以員工價購買包款，也不會有發票等，此時的她遭當頭一棒全醒，她收到的包及長條發票並非法國專櫃開立，且這些發票上也無愛馬仕專屬馬車logo商標，此外，有關總店電話、票據單號等都是錯誤。

▼許小姐從蝦皮購物平台購買愛馬仕包。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 許小姐愛馬仕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

去年3月許小姐也決定蒐集證據，報警送相關單位鑑定，經鑑定後也確定這些738萬的愛馬仕包全都是仿冒品，粗估侵權市價也破千萬。

許小姐哽咽提到，案發後，她不斷跟警方聯繫，但警方卻告訴她「這些賣家都是人頭戶，金流也都不在這些人頭戶上」她認為合法在蝦皮購物，也向蝦皮反應自己遭騙請求退款，但蝦皮卻冷處理，她向發卡銀行提出爭議帳款，蝦皮竟發函給她要求她撤回爭議帳款，否則將提告偽造文書、詐欺取財等，同時也將她蝦皮帳號凍結。

▼738萬的愛馬仕包們經鑑定，確定皆為仿冒品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 愛馬仕 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

許小姐提到，因為自己本身從事電商，身邊也有人同樣在蝦皮上購物遭騙，但他們通常都因為小額消費選擇隱忍不報警，但她認為要營造一個好的消費環境，不該讓購物平台充滿詐騙，而消費者應該是要被保護，而不是花錢買東西遭騙，甚至還要被檢討。

一年多以來她飽受精神折磨煎熬，也認為得鼓起勇氣站出來提告，所幸在律師幫忙下，目前全案也移送到地檢署，2月將會開庭。

至於蝦皮賣家在網路上公然販售仿冒品，李育昇律師表示，恐觸犯商標法第97條之非法販賣侵害商標權之商品罪以及刑法上的詐欺罪，消費者不知情下購買到仿冒品可以向賣家求償；由於購物（拍賣）平台充斥許多假帳號，沒有留下真實資料，如果買家想向賣家求償，恐求償無門。

因此，李育昇律師提出四點注意事項，第一、如果購買的商品屬於高金額，建議開箱要做錄影動作來做確保，第二、拆箱後發現相關商品是有假貨的嫌疑時候，要立即拍照存證，第三、要向賣家以及網站平台做通知，如果款項尚未撥付給賣家，要請拍賣平台立即暫停撥付動作，第四、若是仍求助無門，建議可以向相關單位做鑑定以利後續司法調查。

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