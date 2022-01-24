瑞莎再開戰！培訓選手挨轟挖角搶功　告4網友不起訴聲請再議

▲瑞莎不滿盡心培育體操選手遭批評，控告網友涉嫌誹謗。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

藝人瑞莎曾為烏克蘭韻律體操選手，來台發展演藝事業多年並嫁為台灣媳婦，近年投入培育台灣中小學體操選手，去年卻遭網友指控「撿其他教練的心血」、「創辦的隊就是挖角」，瑞莎怒告4名網友涉嫌加重誹謗，台北地檢署認為4人對可受公評之事發表合理評論，日前將他們全都不起訴，瑞莎不服，已向高檢署聲請再議。

瑞莎（中文本名李瑞莎）3歲開始練韻律體操，6歲跟烏克蘭國家隊教練訓練，8次取得烏克蘭全國藝術體操冠軍，但16歲受傷退賽，她在烏克蘭當地大學取得經濟學碩士學位，決定從事模特兒工作，後來到台灣發展演藝事業。

▲瑞莎曾是烏克蘭韻律體操選手，來台後成立韻律體操協會募款培育小選手。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

現年36歲的瑞莎2013年取得我國永久居留證，2015年嫁給鞋業李姓小開、成為台灣媳婦，2019年歸化取得我國身分證，近年她成立「瑞星韻律體操協會」募款千萬元，用本身專業培育台灣本地中小學體操選手、推廣韻律體操，參賽成績不錯，但也引起圈內人眼紅。

去年（2021年）4月間，Dcard網路論壇出現網友PO文攻擊瑞莎，批她「撿其他教練的心血，…她創辦的隊就是挖角」、「也不清人就一走了之讓選手收拾殘局」、「新聞說她自掏腰包去國外比賽，但選手費用（除了機票華航贊助選手也有出費用），其他都是自理的」。

這些PO文更指瑞莎「讓選手自行吸收費用」、「拿著募款資金打著免費練的名義，去挖角各隊教練從小辛苦訓練到大的優秀選手」、「終於有人跳出來講話了」、「她就是在挖角好的選手，她現在在武漢國中帶訓練裡面的選手根本沒有一個是武漢國中的，不覺得非常好笑嗎。到底給他們經費幹嘛？？？」

瑞莎對於網友的中傷，曾心情低落表示：「我發現我越努力有些人越恨我！」不過她選擇正面迎戰，報案查出PO文的彭姓、欒姓、汪姓與李姓網友，真實身分是龍潭地區3名體操教練與1名選手，瑞莎告4人涉嫌加重誹謗。

4人到案都否認抹黑瑞莎，宣稱PO文是讓鄉民們評評理。檢方調查認為，4人PO文內容與體操運動發展有關，屬於可受公評之事，4人的評論尚未超出合理範圍，去年底將4人都不起訴。

瑞莎得知不起訴結果，在個人臉書PO文表示驚訝與傷心，她曾協助龍潭當地韻律體操團隊推動訓練，認為本案4人所指摘內容都是子虛烏有，更以匿名PO文方式讓外界誤解，她很痛心。據悉，瑞莎收到不起訴處分書後，已向高檢署聲請本案再議。