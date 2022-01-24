美國防部研究各式「軍事選項」供拜登選擇　俄羅斯侵烏即啟動

▲ 拜登據報正考慮加強美國在東歐軍事部署。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭邊境緊張，美國總統拜登據報正考慮出兵對抗俄羅斯。美國國防部官員透露，正研究一系列軍事選項，等待拜登選擇及批准，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，就會啟動計畫。

CNN報導，一名高級官員指出，拜登22日在大衛營（Camp David）的簡報會上與高級軍事官員討論各式加強美國在波羅的海國家及東歐駐軍的選項，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）及參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）都視訊出席22日的簡報會，國安顧問沙利文（Jake Sullivan ）、拜登顧問里切蒂（Steve Ricchetti）則到現場參與。知情官員說明，他們在會中談及軍隊規模、最新情報及與盟友針對俄國侵烏應對計畫的討論進度。

《紐約時報》最早披露此事，根據一名高級國防官員說法，簡報會中提出的方案之一是派遣1000至5000名士兵，目的是支持東歐及波羅的海盟友，並在必要時幫助撤離美國公民，拜登最快會在本周內做出決定。

白宮則針對這場簡報會聲明表示，「拜登總統聽取俄羅斯在烏克蘭邊境軍事行動現況的簡報，討論我們正在進行的外交努力，以及正與盟國及合作夥伴密切協調的一系列威懾措施，包括向烏克蘭提供安全援助。拜登總統再次確認，若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國將迅速與我們的盟友及合作夥伴對俄羅斯施加嚴重後果。」

CNN此前於21日報導，五角大廈研究一系列軍事選項，正等待拜登批准，一旦俄羅斯侵烏，便可能執行這些選項，以加強美國在東歐的軍事部署，作為一種威懾，且可能與制裁並行。

一名國防官員表示，美國在東歐任何軍事增援的目的都是為盟國提供威懾及承諾，選項可能包括調動美國已在歐洲的資產及部隊，也可能擴及歐洲以外，而俄羅斯入侵肯定會是觸發美國軍事調動或資產轉移的一個引爆點。不過，部分部隊也可能用於演習或其他訓練場景。

此外，美國特種部隊也持續在烏克蘭境內協訓。美國歐洲特種作戰司令部一名發言人證實，在烏克蘭進行的訓練透過定期的驗證式演習，在烏克蘭特種作戰部隊發展中發揮重要作用。」

►快訊／拜登考慮「派兵對抗俄羅斯」 東歐部署5000士兵

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》