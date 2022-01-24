涉詐領助理費+掩護偷埋廢棄物　嘉縣議員邱銀海押2個月100萬交保

▲嘉義地院裁定邱銀海100萬元交保。（示意圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣議員邱銀海涉嫌非法掩埋事業廢棄物及詐領助理費，去年11月遭檢方聲押獲准；嘉義地方法院日前審酌邱銀海坦承犯行，裁定100萬元交保，其家人趕在今天中午前提錢交保。

邱銀海家人今天上午近10時帶著新台幣100萬元現金到嘉義地方法院辦理交保手續，院方確認金額數目正確後，隨即核發釋票，並通知嘉義看守所可以釋放邱銀海。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊接受記者訪問表示，尊重嘉義地院裁定邱銀海交保，將不提出抗告。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔表示，邱銀海已坦承犯行，無與證人勾串之虞，法官審酌他犯後態度及有固定住居所、須處理其事業以償還犯罪所得，因此，20日裁定邱銀海提出保證金100萬元後，准予停止羈押。

洪裕翔指出，法官裁定邱銀海以100萬元交保期限至今天中午12時；停止羈押後，須按時向檢察官報到，且不得騷擾證人，並限制出境出海。

檢警因懷疑邱銀海在中埔鄉深坑村一處所承租的農地涉嫌非法掩埋廢棄物，去年11月23日持搜索票前往其住家等處所執行搜索，檢警並在邱銀海住家查獲28顆制式霰彈槍子彈，並沒有發現槍枝，另檢警同時在深坑村這一處農地開挖，發現有大量磚瓦等事業廢棄物。

另外，檢方、廉政署幹員發現邱銀海自2018年擔任嘉義縣議員後，疑透過女兒邱女等人擔任人頭助理，涉嫌從中詐領助理費用117萬元，同日也分別在他住處、嘉義縣議會休息室等處查扣相關文書等物證