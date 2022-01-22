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高雄抓偷渡外縣市垃圾！揪300筆申報不實　最重關3年、罰1千萬

▲▼高雄開抓偷渡外縣市垃圾！糾300筆申報不實，最重關3年、罰1千萬。（圖／高雄市環保局提供）

▲高雄市環保局派員稽查廢棄物產出及暫置情形。（圖／高雄市環保局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市為避免清除業者非法轉運外縣市廢棄物，並以外縣市廢棄物轉入本市廢棄物產源進行申報，環保局稽查目前已發現約有300筆申報不符情形，後續再蒐集彙整相關事證依法移送偵辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一千萬元以下罰金。

▲▼高雄開抓偷渡外縣市垃圾！糾300筆申報不實，最重關3年、罰1千萬。（圖／高雄市環保局提供）

▲高雄市環保局派員實地查核比對相關申報資料並經雙方簽認。（圖／高雄市環保局提供）

環保局指出，目前勾稽篩選約8,000筆事業單位廢棄物網路申報資料，逐一至現場實地查核，已查核約2,500筆，約有300筆申報不符情形。

申報不符態樣包含：申報事業單位資料不符（如名稱已變更、原址已搬遷、門牌變更未更新、已歇／休業等；申報事業單位噸數與實際清運噸數不符（如有申報但實際無清運、申報噸數為A噸但實際清運係B噸等）；有申報清運但實際未委託清運（如事業單位無產出該類廢棄物、清運委由各區清潔隊等）；申報委託清除業者與實際委託清除業者不符（如申報為A業者但實際清運為B業者等）。

針對申報不符情形，環保局將持續調查蒐集相關事證，以確認清除業者是否非法轉運外縣市廢棄物。若確認清除業者非法轉運外縣市廢棄物，將依「公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法」第27條規定廢止其許可證，並依「廢棄物清理法」第48條規定移送偵辦及處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一千萬元以下罰金。

▲▼高雄開抓偷渡外縣市垃圾！糾300筆申報不實，最重關3年、罰1千萬。（圖／高雄市環保局提供）

▲高雄市環保局派員逐項說明稽查內容並請事業填寫。（圖／高雄市環保局提供）

環保局呼籲清除業者應詳實申報，切勿貪圖價差，虛偽不實申報而夾帶外縣市廢棄物進入本市焚化廠，以免遭撤證、移送法辦及受刑罰而得不償失。

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廢棄物高雄市環保局

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