清潔隊忙翻了！花蓮市年前大宗廢棄物開收　清運量估約6千件

▲▼花蓮市年前大宗廢棄物已展開收運工作。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市大宗廢棄物收運作業日前展開，預約清運有2158戶，預估超過六千件。花蓮市長魏嘉賢21日上午前往尚志路暫置區關切大宗廢棄物清運狀況，也慰勞冒雨執行勤務的隊員們。



農曆年節之前，家家戶戶都會大掃除，將家中舊物清除，以致國家清潔週這段時間的垃圾量不但大增，也因為汰換家具，大宗廢棄物的丟棄工作就必須交由清潔隊人員來回收。花蓮市大宗廢棄物清運時間從1月20日起至26日止的上班日總計有五個工作天，為方便作業及集中收運，花蓮市公所規劃尚志路做為大宗廢棄物暫置區。20日登記預約清運有四百多戶，今天則有五百多戶，一連兩天清運量有兩千多件的大宗廢棄物。



魏嘉賢指出，清潔隊員平常的業務就已經非常繁雜，農曆過年前又要執行清運大宗廢棄物，不僅要搬運重物，現場分類時也要避免被玻璃或重物壓傷，工作負擔相當沉重，而且非常辛勞。





清潔隊長吳慶展說明，花蓮市今年登記大宗廢棄物有兩千多戶，以一戶三件計算，今年清運總件數將超過六千件以上。為提升清運時效，清潔隊派出五輛資源回車，以及三輛夾子車，出勤人員26人。

▲清潔隊預估有6千件的收運量。

國家清潔週將從1月22日起至1月28日實施，魏嘉賢籲請花蓮市民在國家清潔週期間配合清理家中及戶外積水容器，以防止登革熱病媒蚊孳生；同時自行打掃清除居家四周兩公尺範圍內，以及四公尺公共巷弄路面與水溝，由相對戶或相鄰戶分別各半清除。

魏嘉賢並提醒，飼主請做好管理之責，勿縱放犬隻隨地便溺，經查獲屬實者將會被處以新台幣1200元至30000元罰鍰。

▲市長魏嘉賢（右）冒雨前往收運現場關切慰問。



農曆春節的垃圾清運時間也有調整，1月30日小年夜及1月31日除夕這兩天，上午十點起按垃圾不落地清運路線執行一次清運作業並配合資源回收車收取資源回收物，夜間不收垃圾。2月1日大年初一至2月3日大年初三全面停止收運垃圾，但為維護花蓮市容，市公所在新年期間仍會派員在市區重要路段執行環境清潔。



過年期間的垃圾清運則在2月4日大年初四執行，當天上午十點起按垃圾不落地清運路線執行一次清運作業並配合資源回收車收取資源回收，當天夜間不收垃圾，2月5日起恢復夜間正常時間清運垃圾，請花蓮鄉親留意清運時間並全力配合。