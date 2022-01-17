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倉庫飄怪味！揪出廢棄物偷埋魚塭　3不肖業者撈數百萬收押

▲▼不肖業者堆積、掩埋廢棄物遭聲押獲准。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲不肖業者將廢棄物掩埋在魚塭內。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳥松區中正路一處倉庫日前被民眾檢舉不時飄出化學異味，嚴重影響居住環境，橋頭地檢署獲報後，與市府環保局、環保署南區環境督察大隊組成專案小組進行偵辦，發現鄭姓、彭姓、李姓業者將回收的有害事業廢棄物，先堆放在倉庫內後，又運到湖內區的魚塭掩埋，不法獲利數百萬元，檢方日前將3人約談到案，認為3人有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。

▲▼不肖業者堆積、掩埋廢棄物遭聲押獲准。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲不肖業者堆積事業廢棄物發出惡臭。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、調、環、警專案小組前往鳥松區的倉庫比對現場遺留跡證，追查廢棄物來源，鎖定劉男（40歲，另案在監）、鄭男（50歲）涉嫌重大，進一步追查後，發現劉男在高雄市湖內區某魚塭，也有遭堆置、回填廢棄物的情況，於是在11日對不法業者進行搜索，並傳喚鄭男、彭女（48歲）及李男（58歲）等主嫌共18人到案。

專案小組調查發現，鄭男和劉男是2020年8月間承租鳥松區中正路倉庫後，對外收受裝有廢矽橡膠的鐵桶、裝有丙烯酸乙酯的貝克桶，以及廢玻璃纖維板等廢棄物後，將這些廢棄物棄置在倉庫內，才導致致散發臭味，影響環境。

後來一夥人得知劉男在湖內區有一處荒廢的魚塭，於是又將收回的木材、塑膠、鋼筋、水泥及土塊的營建混合廢棄物，載到漁塭堆置、掩埋，初估不法獲利約數百萬元。

檢察官偵辦後，認為鄭男、彭女和李男等3人涉犯廢棄物清理法等罪嫌，且均有勾串滅證之虞，當場逮捕並向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

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