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跨黨派立委成立歐洲議會友好協會　蔡適應盼國會外交更上層樓

▲▼民進黨立委蔡適應24日舉辦「台灣與歐洲議會友好協會成立大會」。（圖／蔡適應辦公室提供）

▲民進黨立委蔡適應舉辦「台灣與歐洲議會友好協會成立大會」。（圖／蔡適應辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蔡適應24日在立法院成立「台灣與歐洲議會友好協會」，期盼透過台灣與歐洲議會友好協會運作，建構起雙邊關係橋樑，並讓國會外交在既有良好基礎上更上一層樓。歐洲經貿辦事處處長高哲夫則說，台灣是歐盟在區域可靠且理念相近夥伴。

蔡適應24日上午在立法院舉辦「台灣與歐洲議會友好協會成立大會」，朝野黨團等跨黨派立委皆出席響應，並由大會會員推選出蔡適應擔任會長，民進黨立委林楚茵、國民黨立委陳以信、無黨籍立委林昶佐、擔任副會長，大會簡單隆重。

蔡適應指出，2012年台灣與歐洲議會議員友好協會成立，今年剛好滿十周年，意義非凡，讓他想起2019年率團出訪歐洲，並且拜訪歐洲議會，當年歐洲議會及英法德三國國會友台小組共同成立「福爾摩沙俱樂部」，更是串聯起友台能量。

蔡適應也說，期盼透過台灣與歐洲議會友好協會運作，建構起雙邊關係橋樑，並讓國會外交在既有良好基礎上更上一層樓。

▲▼民進黨立委蔡適應24日舉辦「台灣與歐洲議會友好協會成立大會」。（圖／蔡適應辦公室提供）

▲民進黨立委蔡適應。（圖／蔡適應辦公室提供）

立法院秘書長林志嘉表示，過去一年來有許多歐洲國會議員及歐洲議會訪團實體訪台，並多次傳達希望能與立法院建立常態溝通平台，今天台灣與歐洲議會友好協會成立，可謂響應國外友人熱情要求。

高哲夫（Filip Grzegorzewski）認為，台灣是歐盟在區域可靠且理念相近夥伴，在台灣的外國直接投資（FDI）有大約25%來自歐盟國家，去年12月歐盟也納入台灣成為疫苗護照認證一員，讓台灣人可接受與其他國家國民相同待遇。

高哲夫也說，與印太地區的雙邊、多邊關係對歐盟相當重要，其中也包含台灣，歐盟會與各國一同努力，促進穩定繁榮。

外交部政務次長曾厚仁則指出，他曾在第一線體會到歐盟、歐洲議會對台友好態度與日俱增，如今可看到「福爾摩沙俱樂部」擴大至全球，去年歐洲議會更推出13項友台決議案，也特別感謝立法院多年來協助推動外交，期待未來繼續和立法院密切合作。

僑委會副委員長徐佳青回顧，僑委會在疫情之初便積極協助僑胞防疫，即使傳統僑務工作模式受到侷限，仍然持續推動轉型、活用新科技，僑委會將持續偕同駐歐洲僑務秘書及當地僑界人士，讓台灣在各種官方或民間場合貢獻力量。

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