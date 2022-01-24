40歲人妻不孕　老公被友狂勸離婚：沒價值就快點換掉

▲友人老婆不容易懷孕，網友便勸他離婚。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

這樣的價值觀，你認同嗎？一名網友表示，友人和老婆都已經步入中年，2人都希望有孩子，檢查才發現女方不容易受孕，他便勸友人離婚，「人本來就要現實一點」，貼文掀起熱議。

原PO在《匿名公社》透露，友人已經42歲，老婆40歲，2人結婚交往共6年，非常渴望有小孩，一直很苦惱這件事，沒想到前陣子去醫院檢查，發現老婆不容易懷孕，因此他建議對方和老婆離婚，「基本上也不能生了，也試了很多次，年紀太大了」，但友人表示這樣對不起另一半，他則勸誡：「這樣你過得也不開心，人本來就是要現實一點，她不能為你生小孩，你還留著她幹嘛？」

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原PO反問，如果今天換做是友人性功能有問題，或是創業失敗，「她還會留下來陪你嗎？」他認為，對方沒有辦法提供出價值，就應該快點換掉，不要談道德什麼的，一切都是虛的。朋友說他太現實，他表示：「你太天真，這世界本來就是需要現實點，人和人在一起，本來就是互相提供價值給對方，如果另一半無法提供價值，本來就應該快快閃人，如果當初你只是個窮鬼，人家還會和你在一起？根本不可能啊，現實點有什麼問題？」

▲原PO認為人要現實點。（示意圖／翻攝自Pixabay）

「離了，對雙方都很好啊！」原PO希望2人離婚，男的可以找30歲以下的女生，「很好受孕」，女的就給不想要生小孩的人，「反正女人在怎樣都有人要，不用擔心」，但友人仍然無法接受他的說法，卻又認同過得不開心，讓他無法理解。

此文一出，網友一面倒砲轟，「只有我認為，您的心裡有殘缺的觀念，什麼時代了，而您…無知」、「這叫自私，換成是你不能生被離婚，你自己感覺怎樣」、「當心公親變事主，沒事不要亂入他人婚姻」、「你這是什麼朋友，好可怕的價值觀喔」、「現在醫學很發達，問醫生看做人工試管或是其它方式，有的也努力很久才懷孕」。

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