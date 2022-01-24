1萬人份默沙東口服藥凌晨抵台　首批用藥對象身分曝光

▲默沙東口服新藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）已通過緊急使用授權（EUA），適用於具有重症風險因子的輕症到中症患者，於發病後5天內使用。（示意圖／Shutterstock）

圖文／CTWANT

近期由於新冠肺炎疫情肆虐，不少人都對於具有高度療效的新冠肺炎口服用用引頸期盼著。而現在也傳出好消息，默沙東藥廠新冠肺炎口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）於24日凌晨5點18分抵達桃園機場，而首批用藥對象的身分也跟著曝光。

根據媒體報導指出，首批1萬人份的默沙東新冠肺炎口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir），自美國芝加哥起飛，由長榮航空BR-641班機負責運送，並於24日凌晨5點18分抵達桃園機場。

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默沙東的新冠肺炎口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir），主要是針對「發病5日內」、具有重症風險因子、臨床上不適用其他治療方式的成年輕度至中度確診患者。其中的重症風險因子包含患者年紀60歲以上、罹患糖尿病、肥胖、慢性腎病、嚴重心臟病慢性阻塞性肺病、癌症等7類民眾。

而也由於近期美國機場佈建C頻段5G設備的關係，美國航班遭到干擾，原本運送來台的航班也因此做過兩次更改，之後才延後至今日才抵達台灣。而目前針對輝瑞所推出的新冠肺炎口服藥Paxlovid，指揮中心也預定了2萬份，預計在3月前可率先抵達1萬人份藥物提供使用。

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