火鍋店相親！妹子狂點4500元「氣氛愉快」　他結帳回家傳1圖黑了

▲相親示意圖。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現代人生活忙碌，出了社會後就很難再認識新朋友，甚至是新對象；最近，中國大陸江蘇一名女子就安排了一場相親約會，與男方約在火鍋店吃飯，不過對方在這場約會中，卻是做出多個NG行為，女方回到家後還收到了這封訊息，令她相當傻眼，直接封鎖對方不再往來。

據《荔枝新聞》報導，一名王姓女子與相親對象約在一間火鍋店用餐，不過男方一開始就先遲到1小時，讓女方在那邊排隊等入店，然後點餐時男方又說：「隨意點。」王女心想，對方身形壯碩，於是替對方多點了幾道菜，結帳時男方表現得也挺大方的，那餐吃了1011元人民幣（下同，約新台幣4500元），最後也直接付掉了。

回到家後，王女繼續和男子聊天，兩人一開始先是閒話家常，談到那頓火鍋相當好吃，服務員也不會來打斷他們用餐，對於餐廳整體評價相當不錯，沒想到男子下一秒冷不防地傳來一張帳單，並說：「這是今晚火鍋的帳單哈，總共是1011元，你轉我500就行，零頭我就不跟你要了。」

▲男方相親吃飯，要和女方AA制。（圖／翻攝自微博）

王女看到後有些傻眼，詢問對方是否要AA制，男子回應：「恩，我覺得我倆現在的關係，AA比較適合。」王女說：「我真是小刀拉屁股，開了眼！你相親來了，讓我這個女生結帳？」男子認為，相親是兩個人的事情，加上火鍋又不是自己一人吃，一人出一半的錢是正常的。

男子表示，相親就要拿出點誠意，並說那餐吃了1千多元，已經是自己半個月開銷了。

最後，王女心想，吃飯時表現得挺大方的，結果事後嫌花太多卻要求AA制，而且在吃飯時也不說清楚，「他一男的跟我相親吃飯，買個單又怎麼了，我實在是覺得挺無語的，就把錢轉過去給他後就直接拉黑了。」

延伸閱讀

▸ 穿洋裝上班遭主管罵懶惰 她傻眼：管太多了吧

▸ 舒淇年前打掃豪宅驚見亮點 11秒影片曝光網笑翻「金像獎獎杯竟這樣放」

▸ 老翁記仇記50年？ 縱火燒光高中同學住處…倉庫、汽車剩焦黑骨架