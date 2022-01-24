CDC不修改「完整接種」定義！但籲施打加強針　保持最新疫苗狀態

▲美國CDC目前尚未修改「完整接種」定義。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）於21日表示，該機構目前不會修改「完整接種」定義，將加強針列為必要條件，但將要求民眾根據最後一次接種日期，「更新自己能達成的新冠疫苗接種進度」。

《富比世》等外媒報導，瓦倫斯基表示，「如果你符合施打加強針的資格，卻還沒有接種，代表你沒有更新最新疫苗接種進度。」也就是說，才剛接種完第2劑的人即處於「最新」疫苗狀態，因為還要等待一段時間，才符合接種加強針的資格；施打完第3劑者，則已經達成「最新」疫苗狀態。

許多研究顯示，2劑疫苗無法抵禦Omicron感染，卻仍有效降低重症及死亡，而加強針似乎能夠提供更多防護力；隨著最新毒株病例激增，也引發是否修改「完整接種」定義的討論聲浪。

儘管美國首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）前幾個月透露，CDC正在考慮修改「完整接種」的定義，聯邦公衛官員們如今顯然改變立場。瓦蘭斯基及白宮防疫協調官員齊安茲（Jeff Zients）都表示，雖然政府尚未修改「完整接種」定義，但仍鼓勵民眾施打加強針。

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