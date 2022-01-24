嫩媽陳屍收容所　女嬰伴屍5天受創！見爸睡著就打只為確認死活

▲維絲特萊克最後一次在收容所簽到是在7月19日，也就是被發現死亡的前6天。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國紐約26歲年輕母親維絲特萊克在收容所因藥物過量去世，然而直到陣陣惡臭味飄出，相關人員才發現狀況有異，而死者身旁的15個月大女嬰拉柏依伴屍整整5日。事發迄今6個月，拉柏依心理狀態仍未恢復，經常在爸爸睡著時，伸手打爸爸確認他是否還活著，幾乎每晚都哭著找媽媽，如今孩子爸計畫提告，要求負責單位賠償500萬美元（約新台幣1.4億元）。

綜合紐約郵報等報導，維絲特萊克（Shelbi Westlake）與女嬰拉柏依（Lyric Laboy）去年住在收容所東河家庭中心，並未與31歲孩子父親奎拉安（Quraan Laboy）同住。就在7月下旬，維絲特萊克鄰居通報有聞到陣陣惡臭味後，機構人員這才發現維絲特萊克已經死亡多日，倒臥地上，女嬰拉柏依則是蜷縮在床下，旁邊就是母親遺體，被緊急送醫。

法醫表示，維絲特萊克因意外藥物過量死亡。奎拉安宣稱，拉柏依當時被發現的時候，全身沾滿排泄物，嚴重脫水，且有尿布疹。收容機構則是否認孩子伴屍5日的消息，但拒絕透露孩子伴屍的確切天數，強調整起事件已進入調查階段，會針對未簽到的住民執行夜間檢查。

事發至今時隔約6個月，儘管拉柏依體重逐漸恢復，但她的心理狀況仍未完全康復。據悉，拉柏依經常在奎拉安睡著的時候，打爸爸確認他是否還活著，且幾乎每晚都哭著找媽媽。

「我看著她，有時會不禁流下眼淚」，奎拉安透露，為了全天照顧女兒，已經辭去在紐約市住房管理局的工作，「我不得不放下身邊的一切，她現在就是我的心頭第一大事」，並計畫控告市遊民服務局，要求賠償500萬美元。

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