男性染疫恐影響生育能力！美最新研究：發燒會減少「精子數量」

▲男性感染新冠肺炎、且伴隨發高燒症狀，恐怕將有部份時間影響精子數量與品質。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國家衛生院（national institutes of health, NIH）資助進行的研究顯示，接種新冠疫苗並不會對男性、女性生育能力造成損害，然而男性若不幸確診新冠肺炎，則恐怕將會影響其生育能力長達60天，尤其是症狀為發高燒的男性，其精子數量與品質嚴重下降，因為精子的製造過程需要確保體溫在正常範圍。

根據美媒《CNBC》報導，該份研究報告的作者之一、波士頓大學公共衛生學院流行病學助理教授威瑟琳克（Amelia Wesselink）接受CNBC節目「Make it」採訪時表示，儘管研究顯示在感染新冠病毒後不久就嘗試懷孕不一定會造成任何危害，但若要成功受孕，恐怕得需要更長的時間。

美國國家衛生院資助進行一項研究，該份研究長期跟蹤2100多名21至45歲的美國與加拿大婦女與其部份伴侶，時間約為1年，調查期間為2020年12月至2021年11月，研究結果發佈在《美國流行病學雜誌》（American Journal of Epidemiology）。

結果發現，女性月經周期60天以內檢測出新冠肺炎陽性的男性伴侶，其在女性伴侶月經周期懷孕的可能性與未檢測出陽性的男性相比降低18%。

儘管需要更多研究佐證，為何男性染疫後生育能力會下降；不過，美國國家衛生院發現，在感染新冠肺炎後，若出現發高燒症狀的男性，會普遍出現體內精子數量暫時下降的情況，因為發燒會暫時降低精子的數量、活力與品質。

紐約市勒諾克斯山醫院（Lenox Hill Hospital）男性生育暨顯微外科主任、泌尿科醫師柏克基姆（Boback Berookhim）表示，「患有新冠肺炎症狀、同時伴隨發高燒症狀的男性，恐怕將產生精子數量暫時下降的情況，不過幾個月後可能會反轉，而這是因為精子的製造過程中，需要體溫正常。」

美國國家衛生院同時指出，男性生育能力的短期下降可以透過接種新冠疫苗來避免，而這也證實接種新冠疫苗並不會對男性生育能力造成任何負面影響。

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