寧願上學！9歲童鏟雪累炸仰天長嘆　超真實反應吸320萬人觀看

▲加拿大9歲男孩鏟雪累壞,仰天長嘆。(圖/翻攝自CTV)

記者詹雅婷/綜合報導

加拿大多倫多上週一場暴風雪為當地帶來30公分以上的積雪,學校停課,9歲男童特羅佐洛(Carter Trozzolo)也因此無法上學,但他穿上厚實外套,拿著鏟子走出家門清除路上積雪,直到筋疲力盡。不過,他接受採訪時無奈訴說鏟雪好累的超真實反應,吸引超過320萬人次觀看,讓他瞬間爆紅。

We can’t wait to have you back at school, Carter.



Thank you for helping neighbours, friends and even people you don’t know!



*sighs*pic.twitter.com/A7bTQKpKgP