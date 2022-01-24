寧願上學！9歲童鏟雪累炸仰天長嘆　超真實反應吸320萬人觀看

▲加拿大9歲男孩鏟雪累壞，仰天長嘆。（圖／翻攝自CTV）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大多倫多上週一場暴風雪為當地帶來30公分以上的積雪，學校停課，9歲男童特羅佐洛（Carter Trozzolo）也因此無法上學，但他穿上厚實外套，拿著鏟子走出家門清除路上積雪，直到筋疲力盡。不過，他接受採訪時無奈訴說鏟雪好累的超真實反應，吸引超過320萬人次觀看，讓他瞬間爆紅。

We can’t wait to have you back at school, Carter.



Thank you for helping neighbours, friends and even people you don’t know!



*sighs*pic.twitter.com/A7bTQKpKgP — Toronto District School Board (@tdsb) January 18, 2022

CTV News新聞攝影人員把特羅佐洛盡全力鏟雪的身影拍攝下來，可見他除了把家門口人行道的積雪清除之外，也幫忙至少3名鄰居鏟雪。他受訪時無意間露出發自內心的仰天長嘆，直說「我真希望現在在學校，整天都在幫鄰居、朋友或甚至不認識的人鏟雪，好累。」

這段畫面播出後，觀看次數迄今衝破320萬人次，瞬間讓特羅佐洛爆紅，走在街上還會被陌生人認出來。多倫多教育局（Toronto District School Board）也透過推特表示，「我們迫不及待等你返校，謝謝你幫助鄰居、朋友，甚至是不認識的人。」

報導指，特羅佐洛在鏟完雪之後，就像其他孩子們一樣返回室內喝杯熱巧克力暖身。面對爆紅之後的生活，他說，他還不想去思考這件事情，「但我喜歡下雪天。」

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